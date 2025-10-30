"Vissza kellett volna fordulni a géppel" – megszólalt a szakértő a Borsnak Süllős Gyula tragikus balesetéről

Mint arról már korábban beszámoltunk, a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja is a kenyai repülőgép-baleset áldozatai között voltak. A tragédia pontos körülményei és okai feltehetően csak a hivatalos vizsgálat lezárulta után derülnek majd ki. Azonban a magyar műrepülő-bajnok és repülőoktató, Besenyei Péter szerint egy ilyen baleset soha nem vezethető vissza egyetlen tényezőre.

Süllős Gyula több családtagjával, köztük két gyermekével együtt vesztette életét a kenyai repülőgép-balesetben Fotó: MTI

Egy ok önmagában ritkán elegendő ahhoz, hogy egy ilyen tragédia bekövetkezzen. Általában több kedvezőtlen körülmény – rossz időjárás, hibás döntés, esetleg műszaki meghibásodás – együttesen vezet a katasztrófához

– magyarázta Besenyei Péter.

A szakértő elmondta, hogy alapesetben nem indokolt a másodpilóta jelenléte az adott repülőgéptípuson.

Vizuális repülés esetén ez a kisebb gép egyetlen pilótával is biztonságosan üzemeltethető. Ugyanakkor sötétedés után, vagy rossz látási viszonyok között előfordul, hogy két pilóta ül a fedélzeten.

Rossz döntést hozott Süllős Gyula családjának pilótája?

Ha vizuális repülési terv alapján repültek, és rossz időjárási zónába kerültek, ilyenkor a helyes eljárás a visszafordulás vagy a vihar megkerülése. A zivatarok radaron és szabad szemmel is jól láthatók, így a pilóta eldöntheti, balról vagy jobbról érdemes-e kikerülni őket. Amennyiben ez nem lehetséges, a biztonságos megoldás a visszafordulás.

Besenyei szerint a Cessna Caravan típusú repülőgépek általában rendkívül megbízhatóak és biztonságosak.

Természetesen ez nagymértékben függ a karbantartás minőségétől. A megfelelően gondozott gépek alapvetően biztonságosak, viszont az elhanyagolt műszaki állapot könnyen vezethet meghibásodáshoz. Erről azonban egyelőre nincs hivatalos információ.