"Vissza kellett volna fordulni a géppel" – megszólalt a szakértő a Borsnak Süllős Gyula tragikus balesetéről

Mint arról már korábban beszámoltunk, a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja is a kenyai repülőgép-baleset áldozatai között voltak. A tragédia pontos körülményei és okai feltehetően csak a hivatalos vizsgálat lezárulta után derülnek majd ki. Azonban a magyar műrepülő-bajnok és repülőoktató, Besenyei Péter szerint egy ilyen baleset soha nem vezethető vissza egyetlen tényezőre.
Egy ok önmagában ritkán elegendő ahhoz, hogy egy ilyen tragédia bekövetkezzen. Általában több kedvezőtlen körülmény – rossz időjárás, hibás döntés, esetleg műszaki meghibásodás – együttesen vezet a katasztrófához
– magyarázta Besenyei Péter.
A szakértő elmondta, hogy alapesetben nem indokolt a másodpilóta jelenléte az adott repülőgéptípuson.
Vizuális repülés esetén ez a kisebb gép egyetlen pilótával is biztonságosan üzemeltethető. Ugyanakkor sötétedés után, vagy rossz látási viszonyok között előfordul, hogy két pilóta ül a fedélzeten.
Ha vizuális repülési terv alapján repültek, és rossz időjárási zónába kerültek, ilyenkor a helyes eljárás a visszafordulás vagy a vihar megkerülése. A zivatarok radaron és szabad szemmel is jól láthatók, így a pilóta eldöntheti, balról vagy jobbról érdemes-e kikerülni őket. Amennyiben ez nem lehetséges, a biztonságos megoldás a visszafordulás.
Besenyei szerint a Cessna Caravan típusú repülőgépek általában rendkívül megbízhatóak és biztonságosak.
Természetesen ez nagymértékben függ a karbantartás minőségétől. A megfelelően gondozott gépek alapvetően biztonságosak, viszont az elhanyagolt műszaki állapot könnyen vezethet meghibásodáshoz. Erről azonban egyelőre nincs hivatalos információ.
