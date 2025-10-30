"Soha nem múló szerelem" - száz évre tervezett a Kenyában elhunyt Süllős Gyula

Amit biztosan lehet tudni, hogy Süllős Gyula mellett nővére, Gyöngyi is elhunyt a kenyai repülőgépbalesetben. A fedélzeten 10 utasból nyolc magyar volt, köztük a Vasas ökölvívóinak 43 éves elnöke és infomációnk szerint több családtagja. Süllős édesapja, idősebb Süllős Gyula 2009-es halálát követően vette át a Vasas irányítását, s a klubnak nemcsak sportvezetője, hanem szponzora is volt.
A Vasas elnöke három évvel ezelőtt, 2022 szeptemberében 40. születésnapján nyilatkozott arról, mit jelent számára a sportág, a klub, s milyen tervei vannak. Az is kiderült, hogy maga is bokszolt, s egy kisebb balesete után alig várta, hogy újra elkezdhesse az edzéseket.
"Soha el nem múló szerelmet jelent számomra az ökölvívás! Ha csak a mostani időszakomat nézem, jelenleg egy kisebb baleset miatt kényszerpihenőn vagyok, de már alig várom, hogy lelkes amatőrként visszatérhessek az edzésekre…"
- mondta az interjúban Süllős, aki hosszú életetet tervezett.
Az átlagosnál kicsit többet jelent a 40. kerek születésnapom, de mérleget majd csak a századik után fogok vonni… Addig csak élem az életemet!
- nyilatkozta három éve Süllős, akinek nagy álma volt, hogy regnálása alatt legyen érmes olimpikonja a magyar ökölvívásnak. Ez sajnos Párizsban nem jött össze, tavaly Hámori Luca és Kovács Richárd is ötödik lett az olimpián.
