Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Alfonz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Soha nem múló szerelem" - száz évre tervezett a Kenyában elhunyt Süllős Gyula

Süllős Gyula
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 30. 09:27 / FRISSÍTÉS: 2025. október 30. 09:27
kenyabalesethalál
Születésnapi interjújában a jövőt tervezte a kenyai repülőbaleset áldozata. Süllős Gyula tele volt célokkal, vágyakkal.

Amit biztosan lehet tudni, hogy Süllős Gyula mellett nővére, Gyöngyi is elhunyt a kenyai repülőgépbalesetben. A fedélzeten 10 utasból nyolc magyar volt, köztük a Vasas ökölvívóinak 43 éves elnöke és infomációnk szerint több családtagja. Süllős édesapja, idősebb Süllős Gyula 2009-es halálát követően vette át a Vasas irányítását, s a klubnak nemcsak sportvezetője, hanem szponzora is volt.

Süllős Gyula 43 évesen hunyt el a balesetben
Süllős Gyula 43 évesen hunyt el a balesetben Fotó: Magyar Ökölvívó-szövetség

A Vasas elnöke három évvel ezelőtt, 2022 szeptemberében 40. születésnapján nyilatkozott arról, mit jelent számára a sportág, a klub, s milyen tervei vannak. Az is kiderült, hogy maga is bokszolt, s egy kisebb balesete után alig várta, hogy újra elkezdhesse az edzéseket.

"Soha el nem múló szerelmet jelent számomra az ökölvívás! Ha csak a mostani időszakomat nézem, jelenleg egy kisebb baleset miatt kényszerpihenőn vagyok, de már alig várom, hogy lelkes amatőrként visszatérhessek az edzésekre…"

- mondta az interjúban Süllős, aki hosszú életetet tervezett.

Az átlagosnál kicsit többet jelent a 40. kerek születésnapom, de mérleget majd csak a századik után fogok vonni… Addig csak élem az életemet!

- nyilatkozta három éve Süllős, akinek nagy álma volt, hogy regnálása alatt legyen érmes olimpikonja a magyar ökölvívásnak. Ez sajnos Párizsban nem jött össze, tavaly Hámori Luca és Kovács Richárd is ötödik lett az olimpián.

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

@ripost.hu

Ismert magyar sportvezető és családja a kenyai repülőbaleset áldozata! Süllős Gyula a Vasas ökölvívó-szakosztály vezetője volt. #ripost #kenya #repulogepbaleset #sullosgyula #sullos #vasas #okolvivo

♬ eredeti hang – Ripost - Ripost
Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu