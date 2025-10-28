Kenyai repülőgép-baleset: ezt tudni az elhunyt magyarokról - újabb videó

Újabb hírek érkeztek a kenyai repülőgép-balesettel kapcsolatban. Ahogyan arról korábban a Bors is beszámolt, borzasztó tragédia történt kedden (október 28.) Kenya partvidékén, Kwale megyében. A hatóság tájékoztatása szerint lezuhant egy kisrepülőgép. A fedélzeten nyolc magyar és két német turista utazott, egy kenyai állampolgár vezette a gépet. Mindannyian meghaltak. A magyarokról most kiderült egy fontos információ.

Kenyai repülőgép-baleset: 11-en haltak meg a tragédiában Fotó: - / MTI

11-en haltak meg a kenyai repülőgép-balesetben

A légikatasztrófáról a gépet üzemeltető Mombasa Air Safari légitársaság is megszólalt. Ők azt nyilatkozták, hogy a pilóta nem jelzett a felszállás után, a földi irányításnak pedig 30 percig tartott, mire sikerült lokalizálni a gépet. Stephen Orinde, Kwale megyei rendőrparancsnok elmondta, hogy a heves esőzések miatt történhetett a katasztrófa.

Helyi idő szerint reggel fél hatkor történt, és abban az időben heves eső volt a térségben

- közölte a parancsnok.

Semmi sem maradt a gépből. Porig égett az egész Fotó: - / MTI

A Cessna Caravan típusú repülőgép az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti parkhoz, Kichwa Tembo helységbe, de a felszállás után röviddel - a repülőtértől mintegy 40 kilométerre -, egy erdős területen lezuhant és kigyulladt. Senki sem maradt életben.

Reggel hallottunk egy nagy robbanást a közelben. Azonnal kimentünk a helyszínre, próbáltunk minél hamarabb kiérni, azonban mire odaértünk, az egész repülő teljesen elégett

- nyilatkozta lapunknak egy helyi lakos, Theophilius Muuo, aki megosztotta lapunkkal a helyszínen készített videofelvételét is.

A Borsnak megszólalt egy magyar férfi, aki évek óta Kenyában él, ő azt mondta, mindenkit megrázott a tragédia.

Szörnyű ez az egész. Még semmi biztosat nem tudni. Próbálja a hatóság kideríteni, miért zuhant le a gép. Egyelőre csak az az információ terjed, hogy a nyolc magyar, az két család volt

– mondta el a férfi. Szijjártó Péter megerősítette, az áldozatok között gyerekek is vannak.

