Simon, Szimonetta névnapja

Kenyai repülőgép-baleset: ezt tudni az elhunyt magyarokról - újabb videó

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 28. 15:14 / FRISSÍTÉS: 2025. október 28. 15:17
A helyiek egy robbanást hallottak reggel, ezután mentek a helyszínre, ahol megtalálták az összeégett repülőgépet. A Bors információi szerint a kenyai repülőgép-baleset áldozatai között lévő nyolc magyar két családnak a tagjai.
Újabb hírek érkeztek a kenyai repülőgép-balesettel kapcsolatban. Ahogyan arról korábban a Bors is beszámolt, borzasztó tragédia történt kedden (október 28.) Kenya partvidékén, Kwale megyében. A hatóság tájékoztatása szerint lezuhant egy kisrepülőgép. A fedélzeten nyolc magyar és két német turista utazott, egy kenyai állampolgár vezette a gépet. Mindannyian meghaltak. A magyarokról most kiderült egy fontos információ. 

Kenyai repülőgép-baleset: 11-en haltak meg a tragédiában Fotó: - / MTI

11-en haltak meg a kenyai repülőgép-balesetben 

A légikatasztrófáról a gépet üzemeltető Mombasa Air Safari légitársaság is megszólalt. Ők azt nyilatkozták, hogy a pilóta nem jelzett a felszállás után, a földi irányításnak pedig 30 percig tartott, mire sikerült lokalizálni a gépet. Stephen Orinde, Kwale megyei rendőrparancsnok elmondta, hogy a heves esőzések miatt történhetett a katasztrófa. 

 Helyi idő szerint reggel fél hatkor történt, és abban az időben heves eső volt a térségben 

- közölte a parancsnok.

Semmi sem maradt a gépből. Porig égett az egész Fotó: - / MTI

A Cessna Caravan típusú repülőgép az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti parkhoz, Kichwa Tembo helységbe, de a felszállás után röviddel - a repülőtértől mintegy 40 kilométerre -, egy erdős területen lezuhant és kigyulladt. Senki sem maradt életben. 

Reggel hallottunk egy nagy robbanást a közelben. Azonnal kimentünk a helyszínre, próbáltunk minél hamarabb kiérni, azonban mire odaértünk, az egész repülő teljesen elégett

 - nyilatkozta lapunknak egy helyi lakos, Theophilius Muuo, aki megosztotta lapunkkal a helyszínen készített videofelvételét is. 

A Borsnak megszólalt egy magyar férfi, aki évek óta Kenyában él, ő azt mondta, mindenkit megrázott a tragédia. 

Szörnyű ez az egész. Még semmi biztosat nem tudni. Próbálja a hatóság kideríteni, miért zuhant le a gép. Egyelőre csak az az információ terjed, hogy a nyolc magyar, az két család volt

– mondta el a férfi. Szijjártó Péter megerősítette, az áldozatok között gyerekek is vannak.

A helyszínről készült felvételt itt tudod megnézni: 



 

 

