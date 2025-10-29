"Nagyon szeretlek titeket" - Süllős Gyula tragédiája után üzent az itthon maradt gyermek

Egyelőre nincs pontos információ arról, hogy Süllős Gyula családjából hányan és kik utaztak azon a repülőgépen, amely kedden lezuhant Kenyában. A tíz utasból nyolc volt magyar, köztük volt a Vasas ökölvívóinak elnöke, Süllős Gyula is. A magyar szövetség alelnökével együtt utazott nővére, Gyöngyi is. A balesetet senki nem élte túl.

A balesetet senki nem élte túl, Süllős Gyula több családtagja is a fedélzeten volt Fotó: YouTube

Azt, hogy Süllős Gyula nővére is a lezuhant kenyai gépen volt Szabó László újbudai politikus osztotta meg, aki bejegyzésében gyászolja a testvéreket.

"Óriási veszteség. Gyula és Gyöngyi olyan testvérpár volt, akiket bármikor felhívhattam, ha segítségre volt szükségem. Nem tudtam olyat kérni, amit ne oldottak volna meg. Egy légikatasztrófa híre, amelyben magyarok vesztik életüket, mindannyiunkat megrendít. De csak akkor értjük meg igazán a tragédia súlyát, amikor kiderül: az áldozatok között ott vannak azok, akiket személyesen is ismertünk. Felfoghatatlan, hogy többé nem tudlak Titeket felhívni. Imádkozom értetek"

- írta a politikus.

Süllős Gyula unokaöccse üzent

Az biztos hogy Gyöngyi felnőtt fia nem tartózkodott a gépen, Varga Gergely szívszorító bejegyzést tett közzé közösségi oldalán a tragédia után.

Nagyon szeretlek titeket

- írta a gyászoló fiú, aki a tragédia után profilképét is feketére cserélte a Facebookon.