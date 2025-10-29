Megrázó szavak, már sosem teljesülhet Süllős Gyula nagy álma

Az egész magyar sport gyászolja Süllős Gyulát, aki a kenyai repülőgépbalesetben hunyt el. Mint arról a Bors is beszámolt, 10 utassal – köztük 8 magyar és 2 német állampolgárral – a fedélzetén szállt fel a kenyai Diani repülőtérről egy kisrepülő október 28-án. A turistagép nem sokkal később egy erdős területre zuhant, a balesetet senki nem élte túl. A fedélzeten ott volt Süllős Gyula, a Magyar Ökölvívó-szövetség alelnöke, aki 2009 óta vezette a Vasas ökölvívó-szakosztályát.
A 43 éves fiatalember információnk szerint a családjával, két gyermekével ült fel a repülőgépre. A sportvezető élete volt az ökölvívás, a Vasas irányítását édesapjától, idősebb Süllős Gyula halála után vette át. Három évvel ezelőtt, 40. születésnapján a klub honalpjának beszélt életéről, s arról, mit kíván magának, a klubnak és a sportágnak a következő tíz évre. Itt elárulta, mi a legnagyobb álma, sajnos ez nem valósulhatott meg.
Bízom benne, hogy lesz sok közös örömben részünk, lesznek nemzetközi érmeink, de a legnagyobb álmom az, hogy még az én regnálásom alatt ötkarikás érmes versenyzőt adjunk…
- mondta az interjúban Süllős, aki haláláig a magyar sportért és az ökölvívásért dolgozott elnökként alelnökként és szponzorként. Tavaly, a párizsi olimpián sportolóink közel álltak az éremhez, végül Kovács Richárd és Hámori Luca is a negyeddöntőben kapott ki, és az ötödik helyet szerezték meg.
A tragédia után a vezetőtől a Magyar Ökölvívók Szövetsége is búcsúzott, mindenkit lesújtott a tragédia.
Pótolhatatlan veszteség érte a magyar ökölvívást: elhunyt Süllős Gyula
- kezdték a Facebook-oldalukon megosztott bejegyzésüket.
Mély megrendüléssel értesültünk róla, hogy tragikus balesetben, életének 44. évében elhunyt Süllős Gyula, a Vasas SC ökölvívó-szakosztályának elnöke, a Vasas SC elnökségi tagja, a Magyar Ökölvívók Szövetsége korábbi alelnöke, a magyar ökölvívás megbecsült tagja és elkötelezett támogatója.
Süllős Gyula fiatalon ismerkedett meg az ökölvívással, amelynek mindig nagy tisztelője volt. Később édesapja példáját követve a magyar ökölvívósport és a fiatal magyar ökölvívók lelkes támogatója volt.
