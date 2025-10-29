Szívszorító fotók, gyertyákat gyújtottak Süllős Gyula emlékére

A magyar sportot és ökölvívást megrendítette a hír: neves sportvezető volt a kenyai repülőbaleset egyik áldozata. Süllős Gyula hosszú évek óta irányította elnökként a Vasas ökölvívó-szakosztályát, s a magyar szövetség alelnöke is volt. A 43 éves Süllős családjával utazott a gépen, azt biztosan tudjuk, hogy nővére, Süllős Gyöngyi is a fedélzeten volt. A keddi balesetet senki nem élte túl.
Süllős Gyula mindene volt a Vasas, édesapja halála után 2009-ben lett a szakosztály vezetője, egyben szponzora is. Az angyalföldi drukkerek a focicsapat szerdai kupameccse előt gyújtottak gyertyát az elhunyt emlékére.
A megemlékezésről galériánkat a fotóra kattintva nézheted meg:
Erdei Zsolt, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség korábbi elnöke, könnyeivel küszködve nyilatkozott a Borsnak.
„Azóta sem tudok magamhoz térni, mert rendkívül lesújtó volt a hír. Gyuszi régóta tagja, sőt alelnöke is volt a szövetségnek. Igazi ökölvívás-szerető ember volt, aki mindig ott volt a rendezvényeinken, és mindvégig támogatta a sportágat. Nemcsak ő, hanem a családja is, hiszen az édesanyját is ismertem.”
