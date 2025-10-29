Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Szívszorító fotók, gyertyákat gyújtottak Süllős Gyula emlékére

Süllős Gyula
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 29. 17:35
A Vasas drukkerei is megemlékeztek a kenyai repülőbalesetben elhunyt sportvezetőről. Süllős Gyula hosszú évekig irányította a klub ökölvívó-szakosztályát.
Bors
A magyar sportot és ökölvívást megrendítette a hír: neves sportvezető volt a kenyai repülőbaleset egyik áldozata. Süllős Gyula hosszú évek óta irányította elnökként a Vasas ökölvívó-szakosztályát, s a magyar szövetség alelnöke is volt. A 43 éves Süllős családjával utazott a gépen, azt biztosan tudjuk, hogy nővére, Süllős Gyöngyi is a fedélzeten volt. A keddi balesetet senki nem élte túl.

Süllős Gyula hét másik magyar áldozattal együtt hunyt el
Fotó: Anadolu via AFP /  AFP

Süllős Gyula mindene volt a Vasas, édesapja halála után 2009-ben lett a szakosztály vezetője, egyben szponzora is. Az angyalföldi drukkerek a focicsapat szerdai kupameccse előt gyújtottak gyertyát az elhunyt emlékére.

A megemlékezésről galériánkat a fotóra kattintva nézheted meg:

Galéria: Gyertyagyújtás Süllős Gyula emlékére
Fotó: Bors
1/8
Gyertyagyújtás Süllős Gyula emlékére

 

 

Süllős Gyula halála után megszólalt Erdei Zsolt is

Erdei Zsolt, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség korábbi elnöke, könnyeivel küszködve nyilatkozott a Borsnak.

„Azóta sem tudok magamhoz térni, mert rendkívül lesújtó volt a hír. Gyuszi régóta tagja, sőt alelnöke is volt a szövetségnek. Igazi ökölvívás-szerető ember volt, aki mindig ott volt a rendezvényeinken, és mindvégig támogatta a sportágat. Nemcsak ő, hanem a családja is, hiszen az édesanyját is ismertem.”

