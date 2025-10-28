Felfoghatatlan tragédia: Ötéves kislány végzett az újszülött testvérével

Szívszorító tragédia rázta meg Tatárföldet: az oroszországi Vasziljevóban egy mindössze háromhetes csecsemő vesztette életét, miután ötéves nővére a negyedik emeleti ablakon kidobta – írta meg a Tények.

Megölte testvérét a kislány.

Fotó: Pexels (Illusztráció)

Nem volt esélye a babának

A 21 napos kislány azonnal meghalt, a helyszínre érkező mentők már nem tudták megmenteni az életét. Az ügyben büntetőeljárás indult, a hatóságok pedig az édesanya felelősségét is vizsgálják, aki egyedül hagyta a két gyermeket otthon.

A lap szerint a nő férje dolgozni ment, ő pedig elhagyta a lakást, miközben az ötéves gyermekre bízta újszülött testvérét. A környéken élők elmondták, hogy egy szemtanú hallotta a gyerekek sikoltozását, majd látta, ahogy a csecsemő teste kizuhan az ablakon. A mentők perceken belül a helyszínre érkeztek, de már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

A nyomozók úgy vélik, féltékenység állhatott a szörnyű tett mögött. Az ötéves kislány állítólag nehezen viselte, hogy a szülők minden figyelmüket az újszülöttre fordították, és emiatt indulatos lett. A helyi hatóságok szerint az eset súlyos felelőtlenségre hívja fel a figyelmet: kisgyermekeket soha nem szabad felnőtt felügyelete nélkül hagyni, még rövid időre sem. A tragédia híre sokkolta az orosz közvéleményt – a kislány élete ilyen felfoghatatlan körülmények között ért véget.