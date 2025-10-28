Felfoghatatlan tragédia: Ötéves kislány végzett az újszülött testvérével

Szívszorító tragédia rázta meg Tatárföldet: az oroszországi Vasziljevóban egy mindössze háromhetes csecsemő vesztette életét, miután ötéves nővére a negyedik emeleti ablakon kidobta – írta meg a Tények.
A 21 napos kislány azonnal meghalt, a helyszínre érkező mentők már nem tudták megmenteni az életét. Az ügyben büntetőeljárás indult, a hatóságok pedig az édesanya felelősségét is vizsgálják, aki egyedül hagyta a két gyermeket otthon.
A lap szerint a nő férje dolgozni ment, ő pedig elhagyta a lakást, miközben az ötéves gyermekre bízta újszülött testvérét. A környéken élők elmondták, hogy egy szemtanú hallotta a gyerekek sikoltozását, majd látta, ahogy a csecsemő teste kizuhan az ablakon. A mentők perceken belül a helyszínre érkeztek, de már csak a halál beálltát tudták megállapítani.
A nyomozók úgy vélik, féltékenység állhatott a szörnyű tett mögött. Az ötéves kislány állítólag nehezen viselte, hogy a szülők minden figyelmüket az újszülöttre fordították, és emiatt indulatos lett. A helyi hatóságok szerint az eset súlyos felelőtlenségre hívja fel a figyelmet: kisgyermekeket soha nem szabad felnőtt felügyelete nélkül hagyni, még rövid időre sem. A tragédia híre sokkolta az orosz közvéleményt – a kislány élete ilyen felfoghatatlan körülmények között ért véget.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.