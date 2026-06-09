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Magyar siker, amiről a világ beszél: A HELL Energy lett a világ első számú energiaitala

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors hell energy
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 10:42
kutatássiker
Kevés nagyobb elismerés létezik annál, mint amikor egy magyar termékről nem mi állítjuk, hogy világszínvonalú, hanem a világ mondja ki ugyanezt.
Bors
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Az elmúlt hetekben Németországtól Japánon át Kínáig, Indiától az Egyesült Államokig számos nemzetközi gazdasági, szakmai és üzleti médium számolt be egy különleges kutatás eredményéről. A Six Continents Index 2026 nevű nemzetközi vizsgálat a világ hat kontinensének energiaitalait hasonlította össze 36 objektív minőségi szempont alapján.

A világ legmagasabb pontszámot elérő energiaitala a magyar HELL Energy lett.
A világ legmagasabb pontszámot elérő energiaitala a magyar HELL Energy lett.
Fotó: MARK VISZLAY PHOTOGRAPHY

Az eredmény pedig magyar szemmel egészen lenyűgöző: A vizsgálat szerint a világ legmagasabb pontszámot elérő energiaitala a magyar HELL Energy lett.

A kutatás során a szakértők olyan tényezőket vizsgáltak, mint a koffeintartalom, a cukor típusa és mennyisége, a vitamintartalom, a pasztőrözés, a csomagolás minősége, a nyomon követhetőség, valamint a címkézés és a fogyasztói tájékoztatás színvonala. A HELL ezek összesített értékelésében a világ élére került.

Külön büszkeség, hogy a HELL nem egy multinacionális óriásvállalat terméke, hanem egy 100 százalékban magyar márka. A vállalat szikszói gyártóközpontjából indulnak útnak azok a termékek, amelyek ma már több mint 60 ország üzleteinek polcain megtalálhatók. A HELL az elmúlt két évtizedben egy hazai vállalkozásból globális szereplővé nőtte ki magát, miközben gyártása és fejlesztése továbbra is Magyarországhoz kötődik.

Különösen figyelemre méltó, hogy a kutatás szerint nemcsak a HELL végzett az első helyen, hanem kontinensszinten Európa is az élre került. A vizsgálat rámutatott arra, hogy az európai energiaitalok minőségi mutatók alapján megelőzték a világ többi régióját, köztük Észak-Amerikát is.

A magyar siker híre rövid idő alatt bejárta a világot. Nemzetközi pénzügyi portálok, ázsiai gazdasági oldalak, italipari szaklapok és üzleti médiumok egyaránt beszámoltak róla. Kevés magyar FMCG-márka mondhatja el magáról, hogy egyszerre jelenik meg a nemzetközi szakmai sajtóban, a távol-keleti üzleti médiában és a világ vezető pénzügyi információs felületein.

A HELL története jól mutatja, hogy Magyarország nemcsak követni képes a globális trendeket, hanem bizonyos területeken képes a világ élére is állni. Ez az eredmény nem csupán egy vállalat sikere, hanem a magyar élelmiszer- és italipar, a magyar innováció és a magyar gyártási kultúra közös sikertörténete.

Amikor tehát a világ számos pontján arról írnak, hogy a legoptimálisabbnak és legmagasabb minőségűnek értékelt energiaital magyar, akkor erre valóban büszkék lehetünk, mert ezúttal nem mi mondjuk magunkról, hogy világszínvonalúak vagyunk, hanem a világ mondja rólunk.

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