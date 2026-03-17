Michele Morrone közreműködésével készült a HELL jubileumi doboza

A jubileum alkalmából a márka egy limitált megjelenéssel készül: márciusban érkezik a HELL 20Y Edition, amelynek vizuális világát az olasz színész, Michele Morrone közreműködésével alakították ki.

Michele Morrone vezet körbe HELL CITY-ben / Fotó: MARK VISZLAY PHOTOGRAPHY

A nemzetközi sztár a HELL új kampányához és a HELL CITY nevű kreatív projekthez kapcsolódó magyarországi forgatások során vett részt a jubileumi doboz koncepciójának kialakításában. A márka közlése szerint Morrone nemcsak a kampány arca, hanem a limitált kiadás megjelenésének kreatív folyamatába is bekapcsolódott.

Az új doboz megjelenése a jubileumra utal: arany színű részleteket, arany tetőt, fekete nyitófület és hangsúlyos „20 YEARS” feliratot kapott. A limitált kiadás várhatóan 2026 márciusától lesz elérhető, nagyjából három hónapig.

A jubileumi megjelenés kapcsolódik a HELL által bevezetett HELL CITY koncepcióhoz is, amely egy filmszerű, bővíthető márkauniverzumként jelenik meg a kampányban.

A 100 százalékban magyar tulajdonú HELL az elmúlt két évtizedben jelentős nemzetközi terjeszkedésen ment keresztül. A vállalat közlése szerint a márka termékei több mint 60 országban érhetők el.

A 20. évforduló egyszerre visszatekintés és egy új korszak kezdete a márka életében

– mondta Popovics Adrienn, a HELL nemzetközi kommunikációs és marketingigazgatója.