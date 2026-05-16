Alsógatya, szivar és pezsgő: Fotókon a bajnok Győr ünneplése - galéria

Fergeteges ünneplést csapott az NB I bajnoka. Az ETO FC Győr az 1-0-ás kisvárdai győzelmével megtartotta listvezető helyét a tabellán, letaszítva ezzel a trónról a magyar rekordbajnok Ferencvárost.

Hiába játszott több száz kilométerre Győrtől az ETO FC, rengeteg szurkoló kísérte el a csapatot Kisvárdára – akik a lefújás után szinte azonnal a pályára özönlöttek.

A drukkerek együtt ünnepeltek a játékosokkal, és emléktárgyak beszerzésének reményében több játékost is alsógatyára vetkőztettek. A focisták még a zoknijukat is odaadták egy-egy a rajongónak.

A pályát elhagyva a játékosok ünneplése az öltözőben, majd a hazafelé vezető úton folytatódott. A bajnoki aranyérmek és a trófea átadására pedig majd vasárnap, Győrben kerül sor.

