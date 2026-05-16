Alsógatya, szivar és pezsgő: Fotókon a bajnok Győr ünneplése - galéria

ETO FC Győr
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 16. 21:00
NB Ibajnoki cím
Fotókon mutatjuk az ünneplés pillanatait. Magyar bajnok az ETO FC Győr.

Fergeteges ünneplést csapott az NB I bajnoka. Az ETO FC Győr az 1-0-ás kisvárdai győzelmével megtartotta listvezető helyét a tabellán, letaszítva ezzel a trónról a magyar rekordbajnok Ferencvárost.

Hiába játszott több száz kilométerre Győrtől az ETO FC, rengeteg szurkoló kísérte el a csapatot Kisvárdára – akik a lefújás után szinte azonnal a pályára özönlöttek. 

A drukkerek együtt ünnepeltek a játékosokkal, és emléktárgyak beszerzésének reményében több játékost is alsógatyára vetkőztettek. A focisták még a zoknijukat is odaadták egy-egy a rajongónak.

A pályát elhagyva a játékosok ünneplése az öltözőben, majd a hazafelé vezető úton folytatódott. A bajnoki aranyérmek és a trófea átadására pedig majd vasárnap, Győrben kerül sor.

Az ünneplés pillanatait az alábbi galériát végiglapozva tudod megnézni!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
