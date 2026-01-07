HELL ENERGY 20 év – jubileumi film készült a márka történetéről

A jubileum alkalmából a HELL egy filmben idézi meg azt az utat, amely a 2006-os indulástól a nemzetközi jelenlétig és a világszínvonalú gyártásig vezetett. A film arca Michele Morrone, a márka globális kampányának főszereplője, akinek karaktere és jelenléte a HELL-től megszokott dinamikát és minőséget közvetíti.
A film a legfontosabb mérföldköveken vezet végig: a márka 2006-ban született, 2009-ben a nemzetközi marketingtevékenység kiemelkedő állomásaként együttműködést kötött az AT&T Williams Forma–1-es csapattal, amellyel magyar cégként elsőként jelent meg szponzorként a Forma–1 világában, 2010-re pedig Magyarországon piacvezető lett.
A HELL történetében a minőség nem ígéret, hanem tudatosan felépített rendszer. Ennek egyik legfontosabb mérföldköve 2017: ekkor épült meg az aludobozok gyártására alkalmas, saját tulajdonú italdobozgyár, a QUALITY PACK, amely új szintre emelte az ellátási biztonságot és a minőségkontrollt, és globálisan is kiemelt stratégiai pozíciót teremtett a márka számára.
A fejlesztések 2024-ben új szintre léptek: az új gyáregység átadását követően a HELL szikszói gyárkomplexuma 83 hektáron működik, és a kapacitás nagyságrendje önmagáért beszél: évente akár 4 milliárd italos doboz és 6 milliárd töltött késztermék előállítására képes. A márka közben nemzetközi szinten is tovább erősödött: a HELL termékei több mint 60 országban érhetők el.
A jubileumi film arcának választása ugyanezt az üzenetet viszi tovább. Michele Morrone a HELL globális kampányában már a márka meghatározó szereplőjeként jelent meg, a HELL kommunikációja szerint karaktere és megjelenése természetesen illeszkedik ahhoz a márkavilághoz, amely formabontó megoldásokban, dinamikában és minőségben gondolkodik.
Egy jubileumi filmnél a legnehezebb kérdés nem az, mit mutassunk meg, hanem az, mitől lesz valódi. Ennél a 20 évnél a HELL számára a válasz egyértelmű volt: az emberektől. Azoktól, akik nap mint nap építik, fejlesztik és képviselik a márkát, és azoktól is, akik a világ bármely pontján a HELL-t választják. Michele Morrone pedig ennek a gondolatnak ad nemzetközi karaktert: egy személyben teszi láthatóvá azt a szintet, ahová a HELL eljutott
– mondta el Popovics Adrienn, a HELL nemzetközi kommunikációs és marketingigazgatója
A HELL ENERGY története a hitről, az elszántságról, a következetes építkezésről és arról a szemléletről szól, amely sosem áll meg az „elég jónál”. A jubileumi film ezt a tempót viszi vászonra: feszes ritmusban, erős képekkel és érzelmi súllyal mutatja meg, hogyan vált a HELL egy olyan magyar márkává, amely ma már nemzetközi szinten is meghatározó szereplő.
A 20. évforduló ugyanakkor nem csupán egy dátum, hanem közös történet: mindazoké, akik a HELL-lel együtt haladtak az elmúlt két évtizedben, a márka mögött dolgozó csapatoké, és mindazoké is, akik nap mint nap a HELL-t választják. A jubileumi film ezért nem csak visszatekintés, hanem az út kijelölése is: a múlt mérföldkövei után a következő fejezet érkezik.
A 20 éves film itt meg is tekinthető:
HELL ENERGY – 20 éve. Együtt. És még csak most kezdjük.
