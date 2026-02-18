Prebiotikummal újul meg a HELL NEW GEN – új íz is érkezik

Megújul a HELL NEW GEN: a hozzáadott koffein és vitaminok mellett mostantól prebiotikumot is tartalmaz, ráadásul a kínálat egy új ízzel bővül: Melon-Prickly Pear párosítással.
Több, mint trend – prebiotikum a HELL NEW GEN-ben
A prebiotikum az elmúlt időszakban az Egyesült Államokban és a nyugati piacokon a funkcionális élelmiszerek és italok egyik leggyakrabban használt hívószava lett: egyre több új termék és innováció épít rá összetevőként. A magyar vállalat is látta, hogy ez az irány nemzetközi szinten kifejezetten jól működik, és nem egyszerűen átvette, hanem a saját fejlesztési szemléletével továbbgondolta, a márkára jellemző NEW GEN élménnyel új szintre emelte, többet adva a fogyasztóknak. A termékcsalád megújulásával ez az innováció most a hazai piacon megjelenik: vadonatúj ízzel és egy modern funkcionális italkoncepcióval.
Élelmirost-forrás
A NEW GEN élelmirost-forrás, így fogyasztása hozzájárul a napi rostbevitelhez, és praktikus formában segíthet kiegészíteni a mindennapi étrend rosttartalmát*.
„A prebiotikumos megújulás egy új fejezet a HELL NEW GEN számára, ezt az újdonságot exkluzív élménnyel vezetjük be. A Roadshow-ban a hozzáférés kóddal nyílik, az élő térkép vezeti a közönséget, és a leggyorsabbak elsőként találkozhatnak a termékkel” – mondta el Popovics Adrienn, a HELL nemzetközi- és kommunikációs marketingigazgatója.
Bolti megjelenés előtt: indul a Roadshow
A bolti elérhetőség előtt a márka egy látványos, országos aktivációval építi a várakozást: 2026. február 23–27. között elindul a HELL NEW GEN Roadshow. A roadshow egy feltűnő, a márkára szabott luxusautóval járja a megyeszékhelyeket. A városok és időpontok előre ismertek, a pontos helyszín viszont titkos. A résztvevők feladata, hogy kiderítsék, hol bukkan fel a „NEW GEN járat”, és időben odaérjenek, mert egy helyszínen csak limitált időt tölt az autó.
Élő térkép - de csak kóddal nyílik
A játékos „kincskeresés” élmény kulcsa egy dedikált, zárolt felület: itt élőben követhető az autó aktuális pozíciója, de a hozzáféréshez egyedi kódra van szükség. Kódot az influenszerektől is lehet kérni üzenetben, és válaszban érkezik a belépéshez szükséges információ.
Influenszerek, akiknél „kulcs is van”
A kampányban részt vevő influenszerek nem csak hírt adnak az eseményről: ők is adják a belépést a NEW GEN élményhez. Nyomokkal, utalásokkal és frissítésekkel terelik a közönséget a találkozási pontra, és náluk lehet megszerezni a zárolt térkép feloldásához szükséges kódot. A kódot adó influenszerek listája a HELL ENERGY Instagram-oldalán megosztott teaser posztban is elérhető lesz, a Roadshow alatt őket érdemes kiemelten figyelni: Pető Brúnó, Komjáthi Csaba, Luna Joanna Michelle, Markó Rebeka, Tóth Balázs, Tóth Benedek, Csecse Kitti, Tóth Kamilla, Verebélyi Gábor és Kittina.
Roadshow állomások
Hétfő (02.23.): Salgótarján, Miskolc, Eger, Nyíregyháza
Kedd (02.24.): Debrecen, Békéscsaba, Szeged, Kecskemét, Szolnok
Szerda (02.25.): Tatabánya, Győr, Szombathely, Zalaegerszeg
Csütörtök (02.26.): Veszprém, Székesfehérvár, Kaposvár, Pécs
Péntek (02.27.): Pécs, Szekszárd, Budapest
(A pontos találkozási pontok városon belül titkosak; az autó mozgása a kóddal feloldható élő térképen követhető.)
Mit kap, aki megtalálja az autót?
A helyszíneken limitált mennyiségben lehet hozzájutni a bolti megjelenés előtt a prebiotikumot tartalmazó HELL NEW GEN újdonságokhoz, köztük az új Melon-Prickly Pear ízhez is.
Fontos információk
• A termékek elérhetősége készlet erejéig, érkezési sorrendben történik.
• Az útvonal, időpontok és helyszíni információk változhatnak (pl. időjárás/forgalom/egyéb körülmények miatt).
• A termék 13mg/100ml koffeint tartalmaz.
• Technikai feltétel: a hozzáférés igényléséhez Instagram-profil szükséges.
• Az esemény nem nyereményjáték és nem szerencsejáték.
• A résztvevők saját felelősségükre vesznek részt a promócióban.
* A termék fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet és az egészséges életmódot.
