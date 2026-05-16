Minden pasi rá irigykedik: Ez a magyar férfi látta legtöbbször meztelenül Sydney Sweeney-t

Az Eufória 3. évadának április 13-i startja óta mindenki csak arról beszél, hogy az Eufória éppen mivel akasztotta ki a közönség botránymérő ketyeréjét az aktuális epizódban. Az eddigi részekben volt szinte minden: salakanyag ürítése tésztaszűrőbe, láb- és kézcsonkolás, de még hatalmasra nőtt Sydney Sweeney-mellbimbók nyalogatása is. Több rajongó úgy véli, már nem is szeretett szériájukat nézik, ám egy személlyel kapcsolatban továbbra sincs panasz, és róla sajnos méltatlanul kevés szó esik. Ő pedig nem más, mint a sorozat operatőre, Rév Marcell.
A magyar filmes szakember, Rév Marcell 1984. december 30-án született Budapesten. Mindössze húszéves volt, amikor 2004-ben első, Mondjad című kisfilmje megjelent, ezt követően pedig számos további kisebb projektben is részt vett, éppen milyen pozícióban.
Az áttörést a 2014-es év jelentette számára, mikor is két kiváló magyar nagyjátékfilm, a Viharsarok, valamint például a Cannes-i Filmfesztiválon is jutalmazott Fehér isten kamerája mögött is ő foglalhatott helyet.
2017-ben még az azóta szintén világsztárokkal forgató Mundruczó Kornéllal közösen készítették a Jupiter holdja címre keresztelt drámát, ám egy évvel később már Hollywood forgatagában találta magát, de itt is hamar megtalálta a helyét. Ekkortájt ismerkedett meg ugyanis Sam Levinsonnal, aki felkérte Révet, hogy legyen a Gyilkos nemzedék című horrorjának kameramestere, ám az igazán nagy projekt csak ezután jött.
2019-ben indult útjára az időközben az HBO Max-sorozatok zászlóshajójává váló Eufória, melynek népszerűsége talán legnagyobb részben pont Rév Marcell keze munkájának köszönhető. A neonfényes, már-már álomszerű látványvilág, a mozgékony kamera, az intim közelség és a filmszerű textúra mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy az HBO nézőközönsége egy pillanat alatt fülig beleszerelmesedjen az Eufóriába. Mindemellett persze megkerülhetetlen téma a sorozat kapcsán az a rengeteg meztelen jelenet is, amiből a 3. évadban talán minden eddiginél több jut a közönségnek. Ezeknek hála Rév egy olyan címmel is büszkélkedhet, amire jó eséllyel a férfiak többsége szívesen pályázni: Ő látta a legtöbbször ruha nélkül napjaink legdögösebb szőke bombázóját, Sydney Sweeney-t.
Viszont minden bizonnyal nem erre a nem létező titulusára a legbüszkébb, hanem valószínűleg sokkal inkább a 2022-ben elnyert Emmy-díjára, amit az Eufóriában nyújtott kiemelkedő operatőri munkájáért kapott.
Ám, a Rév Marcell-filmek és sorozatok közel sem állnak az Eufóriánál, hiszen a magyar operatőrzseni az HBO szériájának debütálása óta rengeteg más nagyszabású projektben jeleskedett és öregbítette a hazai filmgyártás hírnevét. Ő örökítette meg például Dua Lipa, Billie Eilish, Bad Bunny vagy épp Miley Cyrus egy-egy videoklipjét, de ő volt a felelős Zendaya és John David Washington kétszemélyes kamaradrámájának, a Malcolm és Marie-nek a fekete-fehér, festőien frenetikus látványvilágáért is.
Rév azért még vissza-visszakacsint a tengeren túlról, A feleségem története vagy a Fekete pont című filmek munkálatai során is ő töltötte be az operatőri feladatkört.
Az Eufória harmadik, búcsúévada után sem marad munka nélkül Rév Marcell, hiszen jelenleg is dolgozik. Momentán lehet, hogy épp Rachel Weisznek mondja el, hogyan is mozogjon kamerája előtt, a Seance on a Wet Afternoon című krimi-dráma forgatásán.
Az Eufória 3. évada április 13-án került fel az HBO Max-sorozatok kínálatába. A széria utolsó fejezetéből idáig öt epizódról hullott le a lepel, a következő rész jövő hétfőn, május 18-án jelentkezik, a sorozatzáró finálé pedig június 1-én esedékes.
