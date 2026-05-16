Minden pasi rá irigykedik: Ez a magyar férfi látta legtöbbször meztelenül Sydney Sweeney-t

Az Eufória 3. évadának április 13-i startja óta mindenki csak arról beszél, hogy az Eufória éppen mivel akasztotta ki a közönség botránymérő ketyeréjét az aktuális epizódban. Az eddigi részekben volt szinte minden: salakanyag ürítése tésztaszűrőbe, láb- és kézcsonkolás, de még hatalmasra nőtt Sydney Sweeney-mellbimbók nyalogatása is. Több rajongó úgy véli, már nem is szeretett szériájukat nézik, ám egy személlyel kapcsolatban továbbra sincs panasz, és róla sajnos méltatlanul kevés szó esik. Ő pedig nem más, mint a sorozat operatőre, Rév Marcell.

Rév Marcell kamerája előtt olyan sztárok szabadultak meg eddig a textiltől mint Zednaya vagy Sydney Sweeney (Fotó: Leon Bennett / Getty Images)

Rév Marcell útja a magyar kisfilmektől Hollywoodig

A magyar filmes szakember, Rév Marcell 1984. december 30-án született Budapesten. Mindössze húszéves volt, amikor 2004-ben első, Mondjad című kisfilmje megjelent, ezt követően pedig számos további kisebb projektben is részt vett, éppen milyen pozícióban.

Az áttörést a 2014-es év jelentette számára, mikor is két kiváló magyar nagyjátékfilm, a Viharsarok, valamint például a Cannes-i Filmfesztiválon is jutalmazott Fehér isten kamerája mögött is ő foglalhatott helyet.

2017-ben még az azóta szintén világsztárokkal forgató Mundruczó Kornéllal közösen készítették a Jupiter holdja címre keresztelt drámát, ám egy évvel később már Hollywood forgatagában találta magát, de itt is hamar megtalálta a helyét. Ekkortájt ismerkedett meg ugyanis Sam Levinsonnal, aki felkérte Révet, hogy legyen a Gyilkos nemzedék című horrorjának kameramestere, ám az igazán nagy projekt csak ezután jött.

Rév Marcell az Eufóriában végzett munkájáért még 2022-ben kapott kitüntető elismerést (Fotó: Amy Sussman / Getty Images)

Sydney Sweeney buja idomait senki sem látta nála többször

2019-ben indult útjára az időközben az HBO Max-sorozatok zászlóshajójává váló Eufória, melynek népszerűsége talán legnagyobb részben pont Rév Marcell keze munkájának köszönhető. A neonfényes, már-már álomszerű látványvilág, a mozgékony kamera, az intim közelség és a filmszerű textúra mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy az HBO nézőközönsége egy pillanat alatt fülig beleszerelmesedjen az Eufóriába. Mindemellett persze megkerülhetetlen téma a sorozat kapcsán az a rengeteg meztelen jelenet is, amiből a 3. évadban talán minden eddiginél több jut a közönségnek. Ezeknek hála Rév egy olyan címmel is büszkélkedhet, amire jó eséllyel a férfiak többsége szívesen pályázni: Ő látta a legtöbbször ruha nélkül napjaink legdögösebb szőke bombázóját, Sydney Sweeney-t.