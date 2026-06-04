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Orbán Viktor: "Mindennek van határa"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Magyar Péter
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 09:10
orbán viktortüntetés
Szimpátiatüntetés lesz az állami intézményvezetők mellett.

Orbán Viktor is kiállt a tüntetés mellett, amely vasárnap lesz.

Orbán Viktor
Orbán Viktor
Fotó: AFP / AFP

Június 7-én vasárnap, 16 és 19 óra között szimpátiatüntetést szerveznek Magyarország állami intézmény vezetői mellett, akiket Magyar Péter megfenyegetett.

Orbán Viktor így reagált az eseményre:

Én is támogatom. Mindennek van határa.

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