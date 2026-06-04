Orbán Viktor: "Mindennek van határa"

Orbán Viktor is kiállt a tüntetés mellett, amely vasárnap lesz.
Június 7-én vasárnap, 16 és 19 óra között szimpátiatüntetést szerveznek Magyarország állami intézmény vezetői mellett, akiket Magyar Péter megfenyegetett.
Orbán Viktor így reagált az eseményre:
Én is támogatom. Mindennek van határa.
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