Orbán Viktor: Kövessétek élőben itt!

A Fidesz tisztújító kongresszusa szombaton kerül megrendezésre. A HírTV szerint az elnökség látványosan átalakul, amelyet többek között Orbán Viktor oldalán is élő közvetítésben lehet megtekinteni július 13.-án.
Holnap 10 órakor Fidesz-kongresszus! Kövessétek élőben itt, és a Fidesz Facebook-oldalán!
– írja Orbán Viktor.
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