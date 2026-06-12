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Orbán Viktor: Kövessétek élőben itt!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 19:53
Fidesz KongresszusFidesz
Az elnökség látványosan átalakul.

A Fidesz tisztújító kongresszusa szombaton kerül megrendezésre. A HírTV szerint az elnökség látványosan átalakul, amelyet többek között Orbán Viktor oldalán is élő közvetítésben lehet megtekinteni július 13.-án.

Orbán Viktor
Orbán Viktor
Fotó: MIniszterelnöki Kabinetiroda / MIniszterelnöki Kabinetiroda

 

Holnap 10 órakor Fidesz-kongresszus! Kövessétek élőben itt, és a Fidesz Facebook-oldalán!

– írja Orbán Viktor.

 

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