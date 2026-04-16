Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Csongor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor: Teljes megújulásra van szüksége a nemzeti oldalnak

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 16. 19:14 / FRISSÍTÉS: 2026. április 16. 20:05
Erről beszélt a miniszterelnök a Patriótának adott interjújában.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a választók április 12-én döntöttek, Magyar Péter kétharmaddal alakíthat kormányt. Orbán Viktor a Fidesz eredményváróján tartott beszédében elmondta, gratulált a Tisza Párt elnökének a győzelméhez. A miniszterelnök a választás másnapján egy videóval jelentkezett, amiben közölte, több mint 2 millió 250 ezer szavazó támogatta a Fidesz-KDNP listáját és jelöltjeit, egyúttal bejelentette április 28-ára összehívta az országos választmány ülését.

A kormányfő a közösségi oldalán csütörtökön egy újabb bejegyzést tett közzé, ebben közölte, hogy ma 19 órakor élő interjút a Patrióta Youtube-csatornának. A posztjából kiderült, hogy szóba kerül majd a múlt, a jelen, de leginkább a jövő.

A miniszterelnök az interjú legelején leszögezte, hogy vasárnap komoly vereséget szenvedett a nemzeti oldal az országgyűlési választáson.

Azt szerettük volna, hogy mi kapjunk hárommillió szavazatot, de ez nem így történt

- fogalmazott Orbán Viktor.

A Fidesz elnöke azt mondta: lezárult egy korszak, nagyon sok változásra van szükség.

– Teljes megújulásra van szükség, nem csak a Fideszre, hanem a teljes nemzeti oldalra értendő – jelentette ki a leköszönő miniszterelnök.

Mit bánt meg Orbán Viktor?

Mint mondta, nagyon sokan fognak most lemondani. Nagyon sokan fognak pozíciót váltani. Arra a kérdésre, hogy a politikai életben mit bán a legjobban az elmúlt évekből, Orbán Viktor azt válaszolta: azt bánja, hogy nem sikerült Paks 2-öt hamarabb megépíteniük. Szerinte a magyar gazdaság sokkal jobb helyzetbe lenne most. Ezt komoly politikai kudarcként éli meg.

Orbán Viktor elmondása szerint már az első jelzéseknél tudta, hogy baj lesz, látta, hogy a kampány nem működött. 

Arra építettünk, hogy 72 százalék körüli lesz a részvétel, de ennél több lett, és a ami korán bejött, mind ellenünk jött. Érzelmi hullámvasúton utazom azóta is, fájdalmat, ürességet éreztem, azóta munkaterápiával gyógyítom magam 

– mondta.

Úgy folytatta, a nemzeti oldal hívei leginkább a hazájukért aggódnak, és lén egyetértek velük. egy mondatban: Isten óvja Magyarországot. De ők azért féltik az országot, mert látják a körülöttünk lévő kihívásokat. Ez még nekünk is nagy lett volna 3 millió szavazóval, de meg tudtuk volna védeni őket a migráció, a háború, az energiaválság terén. Kérdés, hogy a most felálló kormány képes lesz-e erre.

Méltósággal kell viselni a vereséget

Mindenkinek azt tanácsolta, legyen úrrá a fájdalmán, és legyen büszke mindarra, amit az elmúlt 16 évben elértek. Jelezte, ezeket a vívmányokat meg fogják védeni, ha rombolásra kerülne sor. 

– Méltóságteljesen kell viselni a vereséget. Ez egy erőpróba. Tort ülnek rajtunk, bántják a nemzeti oldalon lévőket, de méltósággal kell viselni minden méltatlan piszkálódást – hangsúlyozta a leköszönő kormányfő.

Úgy folytatta, nem állítja, hogy 3,2 millió ember rosszul döntött, ez majd kiderül, de azt kívánja nekik, hogy teljesüljön a reményük. Leszögezte, sosem fognak szurkolni a hazájuk ellen, meglátjuk, hogy jól döntöttek-e azok, akik nem a nemzeti oldalra szavaztak.

A kampányról azt mondta, az asztalon két ajánlat volt. Az egyiket a Fidesz tette le, azzal, hogy bajok jönnek, a változtatás veszélyes. A másik azt mondta, változás kell, szabaduljunk meg a kormánypártoktól. 

Az ő üzenetük erősebb volt, de ezért nem tehetek szemrehányást a munkatársaimnak, jól dolgoztak 

– fogalmazott, hozzátéve, nem lehet 4 nap alatt megfejteni, miért nem sikerült, miért volt a másik, szerinte veszélyesebb üzenet meggyőzőbb.

Orbán Viktor: Én vagyok a felelős a vereségért

Jelezte, annak a tudásnak a birtokában, ahogy a kampányt eltervezték, nem tudna változtatni, mert mindenkivel őszintén beszélt, komolyan vette az embereket. 

– A felelős én vagyok – mondta.

Szerinte, soha ennyi ember kampányban ennyi munkát nem végzett, szíve vérét kilocsolta mindenki. Elmondta azt is, az elmúlt 16 évből olyan nemzeti vívmányok születtek, mint a családtámogatások, a rezsicsökkentés, a lakástámogatás. Ezek büszkeségre okot adó teljesítmények, de a választók a jövőre szavaztak, nem a múltra. 

A választási vereségre a jövőben igyekszünk választ adni. Választmányt tartunk, kiadtam a Fidesz teljes megújításának feladatát, lesz kongresszus is, és június végére eljuthatunk oda, hogy megtisztuljunk. A nemzeti oldalon holdudvarok, polgári körök vannak, ez egy nagy világ, ennek a jövőjét kell megterveznünk

- fogalmazott a miniszterelnök.

A kampányra visszatérve, azt mondta, ha látta volna előre az eredményt, más kampányt csinált volna.

– Én is azt hittem, győzni fogunk. A hagyományos 72 százalék feletti szavazókhoz lehet, hogy nem értem el. Azt kell megvizsgálni, ők miért nem szavaztak ránk – mondta.

A közvélemény-kutatásokra reagálva úgy fogalmazott, nem lehet azzal védekezni, hogy félrevezették volna. 

Arra a felvetésre, hogy a NER legnagyobb vétke az volt, hogy félrenézett, miközben sokan meggazdagodtak, azt mondta, ez biztos hozzájárult a Tisza győzelméhez. 

Soha nem tűrtem meg semmilyen korrupciót, minden ügyben, ahol komoly gyanú merült fel, a hatóság eljárását támogattam. Mindig elmondtam, minden adót be kell fizetni. A luxizás az életmód kérdése, és ennek folytatása öngyilkosság lenne 

– mondta.

Orbán Viktor hangsúlyozta, az országnak szurkol, hogy ne járjon rosszul. Közölte, minden jó dolgot támogatni fognak, ahol rombolást tapasztalnak, nem fogadják el az igazságtalanság mellett. Példaként említette a köztársasági elnökkel szembeni lemondási felszólítást, amit szerinte nem lehet megtenni, ahogy fenyegetni sem lehet alkotmánybírákat.

– Arról lehet beszélni, hogy a 2/3-al mit lehet tenni, de embereket fenyegetni azzal, hogy majd kirúgják őket, nem lehet – szögezte le.

Hogyan tovább?

Kitért arra, a nemzeti kormány vívmányait meg tudják védeni, ha meg tudnak újulni, de ez az előttünk álló hetek feladata. – Azt a világot, amiben mi élünk a nyár végén remélhetőleg látni fogjuk – mondta, jelezve, ezt csak az abban részt vevő embereket tehetik meg. 

Az első feladat, az átadás-átvétel. A második, hogy összehívják a kongresszust. A harmadik a frakció megújítása. Más emberekre lesz szükség a parlamentben

- tette hozzá.

Közölte, a Fidesz listája alapján ütőképes frakciót kell létrehozni, én egy jelentős átalakítást fog támogatni. A nemzeti közösség tagjainak azt üzente, "egy vérből valók vagyunk". 

Én mindig ide tartoztam, itt van a helyem, ez az életterem, ahol otthon vagyok

– fogalmazott, hozzátéve, lenyűgöző emberek vannak a nemzeti oldalon, vannak elveik, értékeik, amit várnak, hogy megjelenjen a politikában, programként, legjobb esetben kormányzati döntésként. Jelezte, speciális viszonyban van a közösséggel, és mindig szerette szervezni ezt. – Nem először várják el tőle, hogy szervezzék újjá a közösséget, ez volt a rendszerváltáskor, majd 2002-ben, miként most is – sorolta. Hozzátette, 

hagyományos politikai kategóriák már nincsenek. Vannak patrióták, hazafiak, és van a másik oldal, a globalista, a brüsszeli, és az élet nagy kérdései is így kerülnek elénk, mint gazdasági szuverenitás, családpolitika, migráció. Ezekre választ kell találni. A jövő pedig a hazafiaké 

– szögezte le.

Közölte, ha a szertárban kap munkát az is jó, de ha kell csapatkapitányként vezeti pályára a csapatot. – De nem én fogom ezt eldönteni. Akárhogy is lesz, én azt a feladatot elvégzem. Ha kell kiviszem a csapatot a következő mérkőzésre, én fel is készítem őket arra a meccsre – zárta szavait Orbán Viktor.

Az Orbán Viktorral készült teljes interjút alább tudod megtekinteni:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
