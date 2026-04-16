Orbán Viktor: Teljes megújulásra van szüksége a nemzeti oldalnak

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a választók április 12-én döntöttek, Magyar Péter kétharmaddal alakíthat kormányt. Orbán Viktor a Fidesz eredményváróján tartott beszédében elmondta, gratulált a Tisza Párt elnökének a győzelméhez. A miniszterelnök a választás másnapján egy videóval jelentkezett, amiben közölte, több mint 2 millió 250 ezer szavazó támogatta a Fidesz-KDNP listáját és jelöltjeit, egyúttal bejelentette április 28-ára összehívta az országos választmány ülését.
A kormányfő a közösségi oldalán csütörtökön egy újabb bejegyzést tett közzé, ebben közölte, hogy ma 19 órakor élő interjút a Patrióta Youtube-csatornának. A posztjából kiderült, hogy szóba kerül majd a múlt, a jelen, de leginkább a jövő.
A miniszterelnök az interjú legelején leszögezte, hogy vasárnap komoly vereséget szenvedett a nemzeti oldal az országgyűlési választáson.
Azt szerettük volna, hogy mi kapjunk hárommillió szavazatot, de ez nem így történt
- fogalmazott Orbán Viktor.
A Fidesz elnöke azt mondta: lezárult egy korszak, nagyon sok változásra van szükség.
– Teljes megújulásra van szükség, nem csak a Fideszre, hanem a teljes nemzeti oldalra értendő – jelentette ki a leköszönő miniszterelnök.
Mint mondta, nagyon sokan fognak most lemondani. Nagyon sokan fognak pozíciót váltani. Arra a kérdésre, hogy a politikai életben mit bán a legjobban az elmúlt évekből, Orbán Viktor azt válaszolta: azt bánja, hogy nem sikerült Paks 2-öt hamarabb megépíteniük. Szerinte a magyar gazdaság sokkal jobb helyzetbe lenne most. Ezt komoly politikai kudarcként éli meg.
Orbán Viktor elmondása szerint már az első jelzéseknél tudta, hogy baj lesz, látta, hogy a kampány nem működött.
Arra építettünk, hogy 72 százalék körüli lesz a részvétel, de ennél több lett, és a ami korán bejött, mind ellenünk jött. Érzelmi hullámvasúton utazom azóta is, fájdalmat, ürességet éreztem, azóta munkaterápiával gyógyítom magam
– mondta.
Úgy folytatta, a nemzeti oldal hívei leginkább a hazájukért aggódnak, és lén egyetértek velük. egy mondatban: Isten óvja Magyarországot. De ők azért féltik az országot, mert látják a körülöttünk lévő kihívásokat. Ez még nekünk is nagy lett volna 3 millió szavazóval, de meg tudtuk volna védeni őket a migráció, a háború, az energiaválság terén. Kérdés, hogy a most felálló kormány képes lesz-e erre.
Mindenkinek azt tanácsolta, legyen úrrá a fájdalmán, és legyen büszke mindarra, amit az elmúlt 16 évben elértek. Jelezte, ezeket a vívmányokat meg fogják védeni, ha rombolásra kerülne sor.
– Méltóságteljesen kell viselni a vereséget. Ez egy erőpróba. Tort ülnek rajtunk, bántják a nemzeti oldalon lévőket, de méltósággal kell viselni minden méltatlan piszkálódást – hangsúlyozta a leköszönő kormányfő.
Úgy folytatta, nem állítja, hogy 3,2 millió ember rosszul döntött, ez majd kiderül, de azt kívánja nekik, hogy teljesüljön a reményük. Leszögezte, sosem fognak szurkolni a hazájuk ellen, meglátjuk, hogy jól döntöttek-e azok, akik nem a nemzeti oldalra szavaztak.
A kampányról azt mondta, az asztalon két ajánlat volt. Az egyiket a Fidesz tette le, azzal, hogy bajok jönnek, a változtatás veszélyes. A másik azt mondta, változás kell, szabaduljunk meg a kormánypártoktól.
Az ő üzenetük erősebb volt, de ezért nem tehetek szemrehányást a munkatársaimnak, jól dolgoztak
– fogalmazott, hozzátéve, nem lehet 4 nap alatt megfejteni, miért nem sikerült, miért volt a másik, szerinte veszélyesebb üzenet meggyőzőbb.
Jelezte, annak a tudásnak a birtokában, ahogy a kampányt eltervezték, nem tudna változtatni, mert mindenkivel őszintén beszélt, komolyan vette az embereket.
– A felelős én vagyok – mondta.
Szerinte, soha ennyi ember kampányban ennyi munkát nem végzett, szíve vérét kilocsolta mindenki. Elmondta azt is, az elmúlt 16 évből olyan nemzeti vívmányok születtek, mint a családtámogatások, a rezsicsökkentés, a lakástámogatás. Ezek büszkeségre okot adó teljesítmények, de a választók a jövőre szavaztak, nem a múltra.
A választási vereségre a jövőben igyekszünk választ adni. Választmányt tartunk, kiadtam a Fidesz teljes megújításának feladatát, lesz kongresszus is, és június végére eljuthatunk oda, hogy megtisztuljunk. A nemzeti oldalon holdudvarok, polgári körök vannak, ez egy nagy világ, ennek a jövőjét kell megterveznünk
- fogalmazott a miniszterelnök.
A kampányra visszatérve, azt mondta, ha látta volna előre az eredményt, más kampányt csinált volna.
– Én is azt hittem, győzni fogunk. A hagyományos 72 százalék feletti szavazókhoz lehet, hogy nem értem el. Azt kell megvizsgálni, ők miért nem szavaztak ránk – mondta.
A közvélemény-kutatásokra reagálva úgy fogalmazott, nem lehet azzal védekezni, hogy félrevezették volna.
Arra a felvetésre, hogy a NER legnagyobb vétke az volt, hogy félrenézett, miközben sokan meggazdagodtak, azt mondta, ez biztos hozzájárult a Tisza győzelméhez.
Soha nem tűrtem meg semmilyen korrupciót, minden ügyben, ahol komoly gyanú merült fel, a hatóság eljárását támogattam. Mindig elmondtam, minden adót be kell fizetni. A luxizás az életmód kérdése, és ennek folytatása öngyilkosság lenne
– mondta.
Orbán Viktor hangsúlyozta, az országnak szurkol, hogy ne járjon rosszul. Közölte, minden jó dolgot támogatni fognak, ahol rombolást tapasztalnak, nem fogadják el az igazságtalanság mellett. Példaként említette a köztársasági elnökkel szembeni lemondási felszólítást, amit szerinte nem lehet megtenni, ahogy fenyegetni sem lehet alkotmánybírákat.
– Arról lehet beszélni, hogy a 2/3-al mit lehet tenni, de embereket fenyegetni azzal, hogy majd kirúgják őket, nem lehet – szögezte le.
Kitért arra, a nemzeti kormány vívmányait meg tudják védeni, ha meg tudnak újulni, de ez az előttünk álló hetek feladata. – Azt a világot, amiben mi élünk a nyár végén remélhetőleg látni fogjuk – mondta, jelezve, ezt csak az abban részt vevő embereket tehetik meg.
Az első feladat, az átadás-átvétel. A második, hogy összehívják a kongresszust. A harmadik a frakció megújítása. Más emberekre lesz szükség a parlamentben
- tette hozzá.
Közölte, a Fidesz listája alapján ütőképes frakciót kell létrehozni, én egy jelentős átalakítást fog támogatni. A nemzeti közösség tagjainak azt üzente, "egy vérből valók vagyunk".
Én mindig ide tartoztam, itt van a helyem, ez az életterem, ahol otthon vagyok
– fogalmazott, hozzátéve, lenyűgöző emberek vannak a nemzeti oldalon, vannak elveik, értékeik, amit várnak, hogy megjelenjen a politikában, programként, legjobb esetben kormányzati döntésként. Jelezte, speciális viszonyban van a közösséggel, és mindig szerette szervezni ezt. – Nem először várják el tőle, hogy szervezzék újjá a közösséget, ez volt a rendszerváltáskor, majd 2002-ben, miként most is – sorolta. Hozzátette,
hagyományos politikai kategóriák már nincsenek. Vannak patrióták, hazafiak, és van a másik oldal, a globalista, a brüsszeli, és az élet nagy kérdései is így kerülnek elénk, mint gazdasági szuverenitás, családpolitika, migráció. Ezekre választ kell találni. A jövő pedig a hazafiaké
– szögezte le.
Közölte, ha a szertárban kap munkát az is jó, de ha kell csapatkapitányként vezeti pályára a csapatot. – De nem én fogom ezt eldönteni. Akárhogy is lesz, én azt a feladatot elvégzem. Ha kell kiviszem a csapatot a következő mérkőzésre, én fel is készítem őket arra a meccsre – zárta szavait Orbán Viktor.
Az Orbán Viktorral készült teljes interjút alább tudod megtekinteni:
