Orbán Viktor: Teljes megújulásra van szüksége a nemzeti oldalnak

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a választók április 12-én döntöttek, Magyar Péter kétharmaddal alakíthat kormányt. Orbán Viktor a Fidesz eredményváróján tartott beszédében elmondta, gratulált a Tisza Párt elnökének a győzelméhez. A miniszterelnök a választás másnapján egy videóval jelentkezett, amiben közölte, több mint 2 millió 250 ezer szavazó támogatta a Fidesz-KDNP listáját és jelöltjeit, egyúttal bejelentette április 28-ára összehívta az országos választmány ülését.

A kormányfő a közösségi oldalán csütörtökön egy újabb bejegyzést tett közzé, ebben közölte, hogy ma 19 órakor élő interjút a Patrióta Youtube-csatornának. A posztjából kiderült, hogy szóba kerül majd a múlt, a jelen, de leginkább a jövő.

A miniszterelnök az interjú legelején leszögezte, hogy vasárnap komoly vereséget szenvedett a nemzeti oldal az országgyűlési választáson.

Azt szerettük volna, hogy mi kapjunk hárommillió szavazatot, de ez nem így történt

- fogalmazott Orbán Viktor.

A Fidesz elnöke azt mondta: lezárult egy korszak, nagyon sok változásra van szükség.

– Teljes megújulásra van szükség, nem csak a Fideszre, hanem a teljes nemzeti oldalra értendő – jelentette ki a leköszönő miniszterelnök.

Mit bánt meg Orbán Viktor?

Mint mondta, nagyon sokan fognak most lemondani. Nagyon sokan fognak pozíciót váltani. Arra a kérdésre, hogy a politikai életben mit bán a legjobban az elmúlt évekből, Orbán Viktor azt válaszolta: azt bánja, hogy nem sikerült Paks 2-öt hamarabb megépíteniük. Szerinte a magyar gazdaság sokkal jobb helyzetbe lenne most. Ezt komoly politikai kudarcként éli meg.

Orbán Viktor elmondása szerint már az első jelzéseknél tudta, hogy baj lesz, látta, hogy a kampány nem működött.

Arra építettünk, hogy 72 százalék körüli lesz a részvétel, de ennél több lett, és a ami korán bejött, mind ellenünk jött. Érzelmi hullámvasúton utazom azóta is, fájdalmat, ürességet éreztem, azóta munkaterápiával gyógyítom magam

– mondta.

Úgy folytatta, a nemzeti oldal hívei leginkább a hazájukért aggódnak, és lén egyetértek velük. egy mondatban: Isten óvja Magyarországot. De ők azért féltik az országot, mert látják a körülöttünk lévő kihívásokat. Ez még nekünk is nagy lett volna 3 millió szavazóval, de meg tudtuk volna védeni őket a migráció, a háború, az energiaválság terén. Kérdés, hogy a most felálló kormány képes lesz-e erre.