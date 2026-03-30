Ha valóra válik a tiszás terv, minden magyarnak havonta 130 ezer forinttal nőnek a kiadásai

A Ripost írja, hogy Tisza Párthoz köthető dokumentumot szivárogtatott ki a párt egykori önkéntese és egyházpolitikai munkacsoportjának volt vezetője. Csercsa Balázs biztos forrásra hivatkozva állítja: a Tisza – annak ellenére, hogy Magyar Péter cáfolta – egyelőre eltitkolva a választók elől nem kevesebbre készül, mint hogy egy esetleges kormányra kerülésük után teljesen le kell válni az olcsó orosz olajról és a Dunai Finomítót át kell állítani másfajta olaj érkezésére, amit abból fedeznének, hogy a háztartások megtakarítására 1-1,5 százalékos adót vetnének ki.
– Két vezérfonala van ennek a Tisza-tervnek. Az első az, hogy mindenképp le akar számolni az orosz olcsó energiahordozókkal, amivel nem lehet más a célja, minthogy ezáltal rendezze a kapcsolatot az EU-val és az ukránokkal – nyilatkozta a Blikknek Hortay Olivér, a Századvég Energia- és Klímapolitika Üzletág-igazgatója. – A második az állami szerepvállalás csökkentése, ami magában hordoz minden olyan intézkedés eltörlését, amiktől az elmúlt években a magyar háztartásoknak könnyebb volt az életük. Értem ezalatt például a rezsicsökkentés eltörlését, hiszen az olcsó orosz olaj és gáz helyett drágább forrásból kellene vásárolni, ami pedig a rezsiszámlák két-két és félszeres növekedését jelentené, de ha az iráni konfliktus még egy ideig velünk marad, akkor akár három és fél-négyszeres szorzó is elképzelhető. A védett üzemanyagárat is eltörölnék, amitől a számításaink szerint egy liter benzin 1026, míg egy liter gázolaj 1051 forintba kerülne.
De szerepel még a tervben a rezsicsökkentés és az árréstopok eltörlése, az MVM privatizációjának elkezdése és a Mol állami tulajdonban lévő részvényeinek eladása is. Ez hatalmas érvágás lehet nemcsak az állami tulajdonnak, hanem minden egyes családnak is.
A szakember szerint mindezekkel a Tisza Pártnál is tisztában vannak, azonban sokkal fontosabb számukra a kiegyezés Brüsszellel és Kijevvel, mint az, hogy ezeknek az intézkedéseknek milyen katasztrofális hatásuk lenne a társadalomra nézve.
– Korábban is voltak már ezen a téren elszólásai Magyar Péternek, Tarr Zoltánnak és Kapitány Istvánnak, azonban ami újdonság a mostani tervezetben, az a nemzeti energiavállalatok mozgásterének leszűkítése. Új adót vetnének ki, az úgynevezett Energiafüggetlenségi Adót (EFA), ami elég cinikus elnevezés, hiszen épp az ellenkezőjét éri el, mint ahogy elnevezték: az orosz csapot elzárva ezután már csak egy helyről kaphatnánk olajat, ami semmiképp sem a függetlenséghez vezető út. Korábban végeztünk egy becslést a Századvégnél: ha eltörölnék a rezsicsökkentést, az árréstopot és az üzemanyagok védett árát, akkor minden magyar ember havi kiadása 130 ezer forinttal emelkedne!
