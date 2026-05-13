Most érkezett: masszív dróntámadás alatt áll Kárpátalja

Nemrég érkezett a hír, hogy dróntámadás alatt áll Kárpátalja. Előzetes információk szerint több találat érte Szolyvát, robbanás rázta meg Munkácsot, Sahed drón csapódott Ungvár egyik városrészébe is.
Jelenleg még tart a riadó. Maradjanak fedezékben!
- jelentették be a Kárpátalja.ma oldalán.
