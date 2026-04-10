Nemzeti Választási Iroda elnöke: erre figyelj, ha szavazni mész!

Akár napokig is bizonytalanságban maradhat az ország az április 12-ei választás után: a Nemzeti Választási Iroda elnöke, Dr. Nagy Attila szerint hiába lesznek vasárnap este előzetes eredmények, a végleges végeredmény csak a rá következő hétvégére állhat össze, mivel több százezer – külföldön leadott, levélben érkezett vagy átjelentkezéssel leadott – szavazatot csak később számolnak meg, amelyek egy szoros versenyben akár döntő jelentőségűek is lehetnek. Dr. Nagy Attila a TV2 Mokkában mondta el a vasárnapi választások legfontosabb tudnivalóit.

A 2026-os országgyűlési választáson így fog kinézni a szavazólap / Fotó: Balogh Zoltán

Választás: a vasárnap este talán még csak a kezdet

A szavazókörök bezárása után azonnal indul a számlálás, de ez nem biztos, hogy még aznap vasárnap végleges eredményt jelent.

Dr. Nagy Attila elmondta:

A szavazatok 92–97%-át már vasárnap este feldolgozzák, de ez még csak előzetes eredmény lesz.

A maradék több százezer voks később kerül sorra, és pont ezek dönthetik el a választást! Ezek a szavazatok késleltetik az eredményt. Nem minden szavazatot számolnak meg azonnal. Külön kezelik: a külföldön leadott voksokat, valamint azokat, akik más településen szavaztak.

Ezeket egy kijelölt szavazókörben gyűjtik össze, majd csak napokkal később számolják meg. Ezért fordulhat elő, hogy a 100%-os feldolgozottság csak pénteken vagy szombaton lesz meg! Nem kis tételről van szó: közel félmillióan regisztráltak levélszavazásra. Félmillió levélszavazat is beleszólhat a választás végeredményébe. Eddig több mint 231 ezer szavazat már beérkezett, ezeknek csak a felét dolgozták fel. Az érvényes voksokat csak vasárnap este bontják fel, így ezek is komoly hatással lehetnek az eredményre.

Erre figyelj, ha mész szavazni!

A vasárnapi szavazásnál van néhány fontos szabály:

Időpont: 6:00–19:00 között lehet voksolni

6:00–19:00 között lehet voksolni Okmány: személyi, útlevél vagy jogosítvány kötelező

személyi, útlevél vagy jogosítvány kötelező Lakcímkártya már nem kell!

Újdonság, hogy borítékot már csak kérésre adnak, a szavazólapot anélkül is bedobhatod az urnába.

Elrontottad? Van egy esélyed! Ugyanis egyszer kérhetsz új szavazólapot.

Fontos szabály:

listán egy pártra

egyéniben egy jelöltre szavazhatsz

szavazhatsz karikába tett két egymást metsző vonal számít érvényesnek

Akár napokig izgulhat Magyarország. A szakértők szerint egy szoros versenyben minden egyes későn érkező szavazat számíthat.