Hajdú Péter: Április 12-én nem babra megy a játék

Hajdú Péter büszkén jelentette be közösségi oldalain, hogy a múlt héten megjelent Orbán Viktorral készített interjúját már több mint 1 millióan látták. Ebben a rendhagyó Beköltözve Hajdú Péterhez epizódban a műsorvezető már élt azzal a futball hasonlattal, amit a Bors kamerájának is elmondott, de egyrészt az ismétlés a tudás anyja, másrészt a megfogalmazás is tűpontosan illeszkedik az április 12-ei választáshoz. Hiszen valóban nem mindegy, hogy egy nyeretlen kétéves, vagy egy rutinos róka kezében lesz a kormányrúd, miközben Magyarország „ladikja” a viharos nemzetközi vizeken próbál a felszínen maradni.

Hajdú Péter: „Csak a biztonság, a kiszámíthatóság és a FIDESZ!”

Hajdú Péter tehát a Bors kameráján keresztül is arra kér minden jóérzésű magyar állampolgárt, hogy április 12-én a biztos választás mellett tegye le a voksát és szavazzon bizalmat újabb négy évre Orbán Viktor és a Fidesz kormányának.

Április 12-én nem babra megy a játék. Menjetek el szavazni!

„Hogy egy labdarúgó hasonlattal éljek, olyan ez, mintha a kilencvenedik percben kapnánk egy tizenegyest és az lenne a kérdés, hogy ki lője: Szoboszlai Dominik, vagy valaki a cserepadról, aki véletlenül került oda és két évvel ezelőtt még nem is focizott? Csak a biztonság, a kiszámíthatóság és a Fidesz!” – mondta Hajdú Péter.