Hajdú Péter: Április 12-én nem babra megy a játék

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 10. 08:05
A Frizbi TV műsorvezetője jó ideje és konzekvensen áll ki Magyarország kormánya és Orbán Viktor békepárti politikája mellett. Ugyanakkor, videóiban és posztjaiban gyakran figyelmeztet a Tisza Párt feltűnésében rejlő egyértelmű veszélyekre. Hajdú Péter a választás előtt még egyszer kéri a választópolgárokat, hogy döntsenek jól vasárnap.
Hajdú Péter büszkén jelentette be közösségi oldalain, hogy a múlt héten megjelent Orbán Viktorral készített interjúját már több mint 1 millióan látták. Ebben a rendhagyó Beköltözve Hajdú Péterhez epizódban a műsorvezető már élt azzal a futball hasonlattal, amit a Bors kamerájának is elmondott, de egyrészt az ismétlés a tudás anyja, másrészt a megfogalmazás is tűpontosan illeszkedik az április 12-ei választáshoz. Hiszen valóban nem mindegy, hogy egy nyeretlen kétéves, vagy egy rutinos róka kezében lesz a kormányrúd, miközben Magyarország „ladikja” a viharos nemzetközi vizeken próbál a felszínen maradni. 

Hajdú Péter egy focis hasonlattal kér mindenkit, hogy jó döntést hozzon április 12-én

Hajdú Péter: „Csak a biztonság, a kiszámíthatóság és a FIDESZ!”

Hajdú Péter tehát a Bors kameráján keresztül is arra kér minden jóérzésű magyar állampolgárt, hogy április 12-én a biztos választás mellett tegye le a voksát és szavazzon bizalmat újabb négy évre Orbán Viktor és a Fidesz kormányának.

Április 12-én nem babra megy a játék. Menjetek el szavazni!

„Hogy egy labdarúgó hasonlattal éljek, olyan ez, mintha a kilencvenedik percben kapnánk egy tizenegyest és az lenne a kérdés, hogy ki lője: Szoboszlai Dominik, vagy valaki a cserepadról, aki véletlenül került oda és két évvel ezelőtt még nem is focizott? Csak a biztonság, a kiszámíthatóság és a Fidesz!” mondta Hajdú Péter

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu