Hatalmas bukásra készülnek a csalódott tiszások

Magyar Péter egy hangfelvételen nyíltan kimondta: „g*ci nagy háború lesz”. A felvétel nyilvánosságra kerülése után a Tisza-szimpatizánsok tömegei fejezték ki csalódottságukat a párt közösségi oldalain. Többen az ellenzéki tömörülés hitelességét és kommunikációját kérdőjelezték meg, sőt egyesek azt jelezték, hogy elbizonytalanodtak a választási részvételt illetően – írja a Ripost.
Ellepték a tiszás politikusok és az ellenzéki tömörülés közösségi oldalait a csalódott Tisza-szimpatizánsok hozzászólásai, miután a Patrióta YouTube-csatorna nyilvánosságra hozta azt a felvételt, amelyből kiderül: Magyar Péter évek óta kettős játszmát űzött a magyar választópolgárokkal, így saját híveivel is – írja a Mandiner.
A csütörtök reggel megjelent videón jól hallhatóan Vogel Evelin, a pártelnök korábbi barátnője arról beszél, hogy „lehet jobb lenne a világ, hogyha humoristák lennének politikusok. Csak színészek ne legyenek, mert akkor háború lesz”. Erre Magyar úgy reagál, hogy:
„Így is az lesz, g*ci nagy háború lesz”.
Az információt a Patrióta hozta nyilvánosságra. Ebből kiderült, hogy a Tisza Párt elnöke évek óta átverte a magyar választókat, tisztában volt Brüsszel valódi terveivel. Magyar Péter a Tisza híveivel mégis igyekezett azt elhitetni, hogy a háború nem valós veszély, ez csak kampányriogatás. Miközben nagyon jól tudta, hogy milyen folyamatok zajlanak a háttérben.
A Brüsszelben is székelő pártvezér kendőzetlen elszólása egybecseng az uniós fősodorban számtalanszor elhangzott háborúpárti vélekedésekkel. A Tisza Párt európai pártcsaládjának, a Néppárt első számú vezetője, Manfred Weber például azt is mondta: eljött a pillanat, „amikor olyan katonákat kell [Ukrajnába] küldenünk, akiknek európai zászló van az egyenruhájukon”.
Az Európai Unió vezetője, Ursula von der Leyen bizottsági elnök nem kertelt kimondani: „Európa harcban áll”.
Boris Pistorius német védelmi miniszter egy alkalommal arról beszélt, legkésőbb 2029-ig nyílt összecsapásra számít Oroszországgal: „van, aki szerint már 2028-ban is lehetséges, és egyes katonai elemzők szerint ez volt az utolsó nyarunk békeidőben”; a francia vezérkar főnöke pedig kijelentette: „háborúra készülünk”, szerinte arra kell felkészülniük az európaiaknak, hogy „elveszíthetik a gyerekeiket” és komoly „gazdasági nehézségeket” kell majd megélniük.
„A mai hangfelvétel egészen elborzasztott… eddig mindig veletek voltam a kapun és házon itt a molinó, kitűző a kabátomon, plakát a házam előtt az oszlopon. Barátokkal és családtagokkal vesztem össze, mert hittem bennetek a közös ügyben. Erre ez, csalódott vagyok minden hiába” – olvasható Judák Zsolt tiszás politikus oldalán.
Nagy Ervin oldalán ugyancsak megjelentek a Tisza hitelességét megkérdőjelező hozzászólások: „Nagy Ervin legalább te beszélj Péterrel! Nem jó a kommunikáció! Péter soha nem a tényekre reagál, a maga dolgát szajkózza, de ezzel nem fogunk nyerni. Egyre több ismerősöm bizonytalanodik el… Azt mondták, hogy nem akarnak elmenni szavazni. Változtassatok!” – írja egy csalódott tiszás.
Mialatt a Tisza Párt a hivatalos oldalán arról ír, hogy miért nem szövetkeznek egyetlen óellenzéki párttal sem, megjelent egy komment: „Péterben bíztunk eddig, de ha szerinte g*ci nagy háború lesz, arról miért nem szóltál a szavazóidnak?! Nagy csalódás vagy!” Egy másik felületen egy Tisza-sziget tag azért kesergett, mert Magyar Péterék nem vállalják a felelősséget.
„Csak egyszer az életben vállaljuk már a felelősséget gyerekek! Vidéki szigettagként mondom, hogy lassan kurv@ra elegem van belőletek/magunkból!”
Szijjártó Gábor tiszás politikusjelölt bejegyzése alatt is záporoztak a kritikus hozzászólások Magyar Péter hangfelvétele után. Az egyik felhasználó azt írta, „váltani kellene a vezetésnek is narratívát, mert nagyon nem jó a kommunikáció! Sok ismerősöm el is bizonytalanodott, nem fognak elmenni szavazni. Nem akarom elhinni, hogy Márk, Romulusz, Kapitány úr vagy éppen Ervin ezt jószemmel nézi. Sőt, tudom is biztos forrásból, hogy nem. De így bukni fogunk! Azt pedig nem élném túl!”
„Minden nap várom a változást, de ma reggel hányingerrel küzdök. Bennem ott van a vágy, de annyi minden kiderült az utóbbi hetekben, hogy ha fizetnének, akkor sem tudnám ezt támogatni tovább. Az Orbán rossz ez oké.
De most attól jobb lesz, hogy ilyen k*csögöket juttatunk hatalomhoz? Személy szerint nekem biztos nem
– olvasható Rápli Róbert Tisza-jelölt bejegyzése alatt.
„Én akarom a jobbat, de ilyen emberekre bízzam a sorsomat?
Mi lesz itt akkor? Hedonizmus? Anarchia? Nem vagyok híve a gyalázkodásnak ezért nem is megyek bele, de szerintem nem ez kell Magyarországnak.
Inkább még 4 év abból, ami eddig volt és fussunk neki újra!”
Rost Andrea ellenzéki képviselőjelölt posztja alatt ismét megjelentek a Tiszában csalódott hívők. Egyikük azt írta: „Magyar Péter mai hangfelvételén egyértelműen elmondta, mi a véleménye… Nekem ennyi elég volt inkább nem is megyek el szavazni, becsapva érzem magam.”
És maga a pártvezér, Magyar Péter is megkapta a kiábrándult hozzászólásokat. Ezek egyike: „Péter, eddig mindenhol ott voltam, hittem neked és a Tiszának. De ez a hangfelvétel most szíven ütött. Miért kell mást mondani a színpadon, és mást a zárt ajtók mögött? Ha tudtad, hogy ekkora a baj és g*ci nagy háború jön, miért nem voltál velünk őszinte? Nagyon nehéz így továbbra is kitartani mellettetek!
Hiába halandzsázol összevissza már bármit! Hiteltelenné váltál!”
„Magyar Péter nem folymatosan hazudik” – így reagált Pindroch Tamás Magyar Péter szavaira, aki egy háttérbeszélgetésen elismerte, hatalmas háború jöhet. Mindez azért érdekes, mert Magyar Péter megszólalásaiban rendszeresen háborús uszítással vádolja a kormánypártokat, holott ő is tudja, hogy a veszély valós. Az Alapjogokért Központ elemzője szerint a hitelességet és Magyar Pétert nem lehet egy lapon említeni.
„Ez is bizonyítja, hogy Magyar Péter nem önálló politikai entitás. Amennyiben ugyanis az lenne, ugyanazt mondaná egy magánbeszélgetésben, mint a nyilvános megszólalásaiban” – így reagált Pindroch Tamás Magyar Péter szavaira, aki egy háttérbeszélgetésen elismerte, hatalmas háború jöhet.
Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, a Patrióta csütörtök reggel hozta nyilvánosságra azt a hangfelvételt, amelyen Magyar Péter volt barátnőjének, Vogel Evelinnek azt mondja: „g…ci nagy háború” lesz. Mindez azért érdekes, mert Magyar Péter megszólalásaiban rendszeresen háborús uszítással vádolja a kormánypártokat, holott ő is tudja, hogy a veszély valós.
Az Alapjogokért Központ elemzője a Magyar Nemzet megkeresésére elmondta: Magyar Péter annak a háborúpárti brüsszeli szövetségnek – progresszív vezetés, liberális globális hálózat, a multicégek – magyarországi embere, akik nyíltan beszélnek az Oroszország elleni fellépésről.
A Tisza Párt elnöke tudja, hogy a magyarok nagy többsége elutasítja ezt a politikát, ezért inkább bagatellizálja kérdést, vagy tagadja, hogy lenne brüsszeli háborús terv.
„De ezzel nyilvánvalóan hazudik a szavazóknak, csak pillanatnyi politikai érdekből elhallgatja az igazságot. Megtehette volna azt is, hogy nyilvánosan beszél a valóságról. De így egyértelmű, hogy aki nyilvánosan nem utasítja el a brüsszeli narratívát, az maga is háborúpárti. A magyar szavazókra nézve ez közveszélyes politika” – részletezte.
Pindroch Tamás szerint a hitelességet és Magyar Pétert nem lehet egy lapon említeni. Mint kifejtette nincs olyan politikai témakör, amelyben egyértelmű, világos álláspontja lenne Magyar Péternek.
Egyik nap mond valamit valamiről ő, vagy társai, másnap képes teljes nyugalommal letagadni korábbi kijelentését
– hívta fel a figyelmet. Az elemző hangsúlyozta: ezzel a zavaros politizálással, hazugságokkal áll szemben a kormányoldal, Orbán Viktor miniszterelnök világos, elvszerű politikája, hatalmas kormányzati tapasztalata.
Emlékezetes, Magyar Péter több fórumán próbálta arról meggyőzni a híveit, hogy a brüsszeli vezetők valójában nem támogatják a háborút. A Patrióta be is vágott a videójába egy-két ilyen részletet.
"Marhaság, és gátlástalan dolog azzal vádolni az európai vezetőket, hogy háborút akarnak" – hangoztatta az egyik rendezvényén Magyar Péter.
A Tisza Párt honvédelmi szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz pedig odáig ment, hogy kijelentette: valójában nincs is háború.
Semmi relevanciája nincs a háborúnak.
– Ugye, el szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy háború legyen, ahhoz kell kettő fél. Aki támad és akit megtámadnak. Akar-e Magyarország bárkit megtámadni? Én nem mondok ilyet. Nincsen benne se a Nemzeti biztonsági stratégiában, sem a nemzeti katonai stratégiában. Nincsen ellenség. Miért támadnánk meg bárkit? Ugye? Minket akar-e megtámadni valaki? Nincs erről szó sehol. Akkor milyen háborúról beszélünk? – ecsetelte egy tiszás rendezvényen.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.