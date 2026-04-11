USA kész teljes erejét a magyarok megerősítésére használni!

A Ripost írja, hogy Donald Trump a magyar választások előtt egy nappal ismét támogatásáról biztosította Magyarországot, és jelezte: az Egyesült Államok kész gazdasági erejével erősíteni Orbán Viktor kormányának jövőbeli sikereit – jelentette ki az amerikai elnök Truth Social oldalán.
„Az adminisztrációm készen áll arra, hogy az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét felhasználja Magyarország gazdaságának megerősítésére – ahogyan ezt nagyszerű szövetségeseink esetében a múltban is tettük –, amennyiben Orbán Viktor miniszterelnök és a magyar nép valaha is igényli ezt” – írta.
Hozzátette:
„Izgatottan várjuk, hogy befektessünk abba a jövőbeli jólétbe, amely Orbán folyamatos vezetése nyomán jön létre!”
Az amerikai elnök nem sokkal ezt megelőzően egy másik bejegyzésében is Orbán Viktorról írt, melyben több soron keresztül méltatta a magyar kormányfőt és újbóli támogatásáról biztosította őt a vasárnapi országgyűlési választások előtt.
Mint fogalmazott:
„Magyarország nagyra becsült miniszterelnöke, Orbán Viktor, valóban erős és határozott vezető, aki már bizonyította, hogy fenomenális eredményeket tud felmutatni. Fáradhatatlanul küzd nagyszerű országáért és népéért, és szereti őket, ahogyan én is az Amerikai Egyesült Államokat. Viktor keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság fellendítéséért, munkahelyek teremtéséért, a kereskedelem előmozdításáért, az illegális bevándorlás megállításáért, valamint a törvény és rend biztosításáért!”
Kiemelte, a kormányzása alatt a magyar–amerikai kapcsolatok új magasságokba emelkedtek az együttműködés és a látványos eredmények terén, ami szerinte „nagyrészt Orbán miniszterelnöknek köszönhető”.
„Alig várom, hogy továbbra is szorosan együttműködhessek vele, hogy mindkét országunk tovább haladhasson ezen a hatalmas úton a siker és az együttműködés felé. Büszke voltam arra, hogy 2022-ben támogattam Viktor újraválasztását, és megtiszteltetés számomra, hogy ezt most is megtehetem” – fogalmazott Donald Trump.
Donald Trump a vasárnapi választások előtt is támogatásáról biztosította a magyar kormányfőt. Az amerikai elnök a magyar választókat is megszólította, arra buzdítva őket, hogy szavazzanak Orbán Viktorra, akit harcosnak és győztesnek nevezett. Az Egyesült Államok elnöke hosszasan méltatta a magyar kormányfő politikáját, kiemelve a nemzeti érdekek védelmét, a bevándorlás megállítását és a gazdaság erősítését.
A vasárnapi sorsdöntő választás előtt ismét a magyar választóknak üzent Donald Trump. Az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán méltatta azt a fenomenális eredményt, amelyet a magyar kormány és Orbán Viktor ért el az elmúlt években.
Donald Trump erős és hatalmas vezetőként jellemzi a magyar miniszterelnököt, aki szerinte már bizonyította, hogy képes fenomenális eredményeket elérni.
„Menjetek el, és szavazzatok Orbán Viktorra! Ő egy igaz barát, harcos és győztes, és teljes körű támogatásomat élvezi a magyar miniszterelnöki tisztségért való újraválasztásához – Orbán Viktor soha nem fogja cserben hagyni Magyarország nagyszerű népét. Végig vele vagyok!”
– üzente a magyar választóknak az Egyesült Államok elnöke.
Donald Trump bejegyzésében azt is kiemelte, hogy Orbán Viktor pontosan ugyanazt teszi Magyarországért, amit ő az Egyesült Államokért: mindenekelőtt a saját nemzete érdekeit tartja szem előtt.
Az amerikai elnök szerint a magyar miniszterelnök kemény munkájának köszönhető az illegális bevándorlás megállítása, a munkahelyteremtés és a jog és a rend fenntartása, amely ma már ritka kincs a nyugati világban.
Hozzátette, hogy a magyar–amerikai kapcsolatok szintén Orbán Viktor kormányzása alatt értek el korábban soha nem látott magasságokba.
JD Vance, az Egyesült Államok alelnöke kétnapos látogatásra érkezezett Budapestre, hogy személyesen is támogatásáról biztosítsa a magyar miniszterelnököt. Az amerikai alelnök részt vett a budapesti MTK Sportparkban megrendezett nagygyűlésen a magyar–amerikai barátság napján, ahol Orbán Viktor mellett mondott beszédet.
A rendezvény alatt JD Vance telefonon kapcsolta Donald Trumpot, aki szintén megerősítette támogatását a kormányfő felé. „Szeretem Magyarországot és Orbán Viktort” – emelte ki az amerikai elnök.
Hozzátette:
„Emlékezzenek, másokkal ellentétben, akik tönkretették saját országaikat, nem engedte, hogy megrohamozzák és megszállják az önök országát.”
„Jól bánt az országgal és népével, fantasztikus munkát végzett” – fogalmazott az amerikai elnök.
Donald Trump a márciusban tartott budapesti CPAC Hungary konferenciára egy külön videóüzenetet is küldött, amelyben megtiszteltetésnek nevezte, hogy Orbán Viktort támogathatja.
