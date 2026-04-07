Újabb kárpátaljai magyar család borult gyászba a háború miatt. Huszti Istvánt egy bevetés közben érte a végzet – írja a Ripost.
A Királyháza térségéből származó katona halálát a község Facebook oldalán jelentették be.
A közlés szerint a kárpátaljai katona harci feladat teljesítése közben szenvedett súlyos sérüléseket, amelyek következtében életét vesztette - számolt be a Kárpátinfo.
A temetés időpontjáról és helyszínéről később adnak tájékoztatást.
A frontvonalon zajló kíméletlen harcok újabb magyar életet követeltek. A háború kezdete óta már közel nyolcvan kárpátaljai magyar vesztette életét. Szinte nincs olyan település Kárpátalján, ahol ne gyászolnának.
A bejelentés alatti kommentekben többen is hangot adtak fájdalmuknak és dühüknek. A magyar hozzászólók azt írják: nekik semmi közük ehhez a háborúhoz, ők magyarok, csak Kárpátalján születtek, és igazságtalannak érzik, hogy olyan konfliktusban kell harcolniuk, amelyet nem a sajátjuknak tartanak. Magyar Péter Ukrajna és Brüsszel kiszolgálójaként pedig pont ebbe a háborúba sodorná bele Magyarországot.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.