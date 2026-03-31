Magyar Péter teljesen kiakadt, amiért nem kaphatta meg az asszisztensét

Újabb kompromitáló hangfelvétel került elő Magyar Péterről, amelyen Vogel Evelinnel beszélget, arról, hogy Radnai Márk és Tarr Zoltán nem engedték neki, hogy lefeküdjön az asszisztensével, akivel később össze is jött. Emellett pedig van ott szó szinte mindenről, dugószobákról, arról, hogy a legbizalmasabb embere Radnai Márk mennyire idegesíti és arról is szó esik, hogy a Vogel Evelinnel való kapcsolata nem jelentett számára semmit. A felvételt a Vissza a mederbe Facebook-oldala tette közzé, akik leírták, hogy a Tisza Párt vezérének mindegy volt, hogy férfi vagy nő van az ágyában, ő "mindenkit meg akart dugni".
A hangfelvételen Vogel Evelin, Magyar Péter volt barátnője szólal meg először, aki arról kérdezi a Tisza vezetőjét, hogy Radani Márk azért ment oda egy hotelbe, hogy elrontsa főnöke hétvégéjét - írja a Ripost.
És akkor ment Márk is, hogy elb*ssza a hétvégédet?
– mondta Evelin, azonban a kérdés megválaszolása helyett Magyar arról kezdett értekezni, hogy megsértődött az asszisztense, mert nem tudott szexelni vele, mivel rájött, hogy időközben a Tisza elnöke összejött Evelinnel.
Ráadásul Magyar Péter ezt még meg is próbálta eltitkolni mindenki elől, de a sofőrjei nem tudtak titkot tartani és elmondták ezt Ilikének. Mindez felveti olyan kérdéseket, hogy vajon a Tisza párt vezére, ha egy ilyen jellegű dologban is hazudott másoknak, akkor még miket titkolhat valójában. Emellett az is kiderül, hogy a Vogel Evelinnel való párkapcsolata számára semmit nem jelentett, csak valószínűleg őt is kihasználta, hogy még jobb pozíciókba kerülhessen a Tisza párt Evelin kapcsolatait felhasználva.
Hiába mondtam, hogy nem jelentesz semmit, nyugodtan csinálhatjuk, de...
– hangzik el Magyar Péter szájából ez a mondat a felvételen, majd egy videót emleget, ami nyilvánosságra került és ami miatt már el kellett volna hálni az éjszakát Ilikével.
..hozzáteszem az elsőt legalább élvezze
– tette hozzá Magyar, ezt az igen erős mondatot, ami azt sugallja, hogy valójában nem érdekli partnere, hogy érzi magát vele. A nő számára, csak egy kellék lehet, amin kiélheti a vágyait. Magyar Péterről már több ízben kiderült, hogy ő egy érdek ember, akinek semmi más nem fontos, csak saját maga.
Ezt követően arról beszélt, hogy Radnai Márkék irányítják az életét és ez őt nagyon idegesíti, mert emiatt nem kaphatta meg Ilikét, amikor a hotelben voltak, ahol két szoba volt, az egyikben Tarr Zoltán aludt, így Radnaiék terve az volt, hogy vele aludjon a Tisza párt vezérének asszisztense, mert a háromgyerekes református lelkész biztosan nem fog vele csinálni semmit.
Én nagyon felb*sztam magam és elkezdtek ott sugdolózni Ilivel, hogy nem aludt nálam. Mondom ezt hagyjátok abba, az én magánéletembe ne szóljatok bele, nem az apukám vagytok.
– mondta felháborodottan Magyar Péter.
Abból is látszik, hogy igaz lehet amit a Vissza a mederbe oldal leír, miszerint Magyar Péter mindenkivel szexuális kapcsolatot akar létesíteni, hogy amikor Evelin az ukrán tulajdonban lévő Lock szórakozóhelyre szervezett egy párt bulit, akkor Magyar egyből kinézte magának az ott lévő dugószobákat.
A beszélgetés azzal zárul, hogy amiért Radnai Márk irányítani próbálja a Tisza párt elnökét, azért "kicsit seggbe kéne rugdosni... dugni". – mondja Magyar.
A Tisza párt elnökének a szexuális életét az ország olyan mértékben ismerhette meg, amire eddig a magyar belpolitikában még nem volt példa. Sőt nemcsak a káoszos magánélete vett fel kérdéseket, hanem az is, hogy a pártját több drogbotrány is megrázta az utóbbi időszakban. Ebből kifolyólag félelemre ad okot, hogyha esetleg Magyar lenne Magyarország miniszterelnöke, akkor vélhetően soha nem látott erkölcsi mélységekbe tudná sodorni hazánkat is.
