Magyar Péter teljesen kiakadt, amiért nem kaphatta meg az asszisztensét

Újabb kompromitáló hangfelvétel került elő Magyar Péterről, amelyen Vogel Evelinnel beszélget, arról, hogy Radnai Márk és Tarr Zoltán nem engedték neki, hogy lefeküdjön az asszisztensével, akivel később össze is jött. Emellett pedig van ott szó szinte mindenről, dugószobákról, arról, hogy a legbizalmasabb embere Radnai Márk mennyire idegesíti és arról is szó esik, hogy a Vogel Evelinnel való kapcsolata nem jelentett számára semmit. A felvételt a Vissza a mederbe Facebook-oldala tette közzé, akik leírták, hogy a Tisza Párt vezérének mindegy volt, hogy férfi vagy nő van az ágyában, ő "mindenkit meg akart dugni".

Magyar Péter szexuális életét jobban ismeri az ország, mint a Tisza párt programját. Fotó: Ripost

Magyar Péternek a szexuális életében is csak saját magát nézi

A hangfelvételen Vogel Evelin, Magyar Péter volt barátnője szólal meg először, aki arról kérdezi a Tisza vezetőjét, hogy Radani Márk azért ment oda egy hotelbe, hogy elrontsa főnöke hétvégéjét - írja a Ripost.

És akkor ment Márk is, hogy elb*ssza a hétvégédet?

– mondta Evelin, azonban a kérdés megválaszolása helyett Magyar arról kezdett értekezni, hogy megsértődött az asszisztense, mert nem tudott szexelni vele, mivel rájött, hogy időközben a Tisza elnöke összejött Evelinnel.

Ráadásul Magyar Péter ezt még meg is próbálta eltitkolni mindenki elől, de a sofőrjei nem tudtak titkot tartani és elmondták ezt Ilikének. Mindez felveti olyan kérdéseket, hogy vajon a Tisza párt vezére, ha egy ilyen jellegű dologban is hazudott másoknak, akkor még miket titkolhat valójában. Emellett az is kiderül, hogy a Vogel Evelinnel való párkapcsolata számára semmit nem jelentett, csak valószínűleg őt is kihasználta, hogy még jobb pozíciókba kerülhessen a Tisza párt Evelin kapcsolatait felhasználva.

Hiába mondtam, hogy nem jelentesz semmit, nyugodtan csinálhatjuk, de...

– hangzik el Magyar Péter szájából ez a mondat a felvételen, majd egy videót emleget, ami nyilvánosságra került és ami miatt már el kellett volna hálni az éjszakát Ilikével.

..hozzáteszem az elsőt legalább élvezze

– tette hozzá Magyar, ezt az igen erős mondatot, ami azt sugallja, hogy valójában nem érdekli partnere, hogy érzi magát vele. A nő számára, csak egy kellék lehet, amin kiélheti a vágyait. Magyar Péterről már több ízben kiderült, hogy ő egy érdek ember, akinek semmi más nem fontos, csak saját maga.