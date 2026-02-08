Félelmetes történetet mesélt el a fegyvergyártó cégekről Bayer Zsolt

Bayer Zsolt publicista is részt vett a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen, ahol elmondta, a legnagyobb fegyvergyártó cégek rá akarják venni Európa vezetőit, hogy minden erejükkel tovább támogassák az ukránokat és azon dolgozzanak, hogy a háború folytatódjon. Bayer Zsolt ezután azt is hozzátette, hogy a magyaroknál talán senki nem tudja jobban, milyen, amikor egy országban háború zajlik.
Hamburgban egy brit csatahajón ült össze november végén a 24 legnagyobb fegyvergyártó cég vezetője és ők közölték: Nem számít, hogy Amerika nem fizeti tovább Ukrajnát és nem támogatja tovább a háborút. Majd ők ráveszik az uniós vezetőket, hogy akkor majd Európa csinálja.
– mondta a publicista és hozzátette, hogy ebből ki kell maradni, mert a magyaroknál senki nem tudja jobban, hogy milyen egy háborús országban élni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.