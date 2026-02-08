Félelmetes történetet mesélt el a fegyvergyártó cégekről Bayer Zsolt

Bayer Zsolt publicista is részt vett a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen, ahol elmondta, a legnagyobb fegyvergyártó cégek rá akarják venni Európa vezetőit, hogy minden erejükkel tovább támogassák az ukránokat és azon dolgozzanak, hogy a háború folytatódjon. Bayer Zsolt ezután azt is hozzátette, hogy a magyaroknál talán senki nem tudja jobban, milyen, amikor egy országban háború zajlik.

Bayer Zsolt arról számolt be, hogy egy csatahajón egyeztettek a fegyvergyártók / Fotó: Ripost

Hamburgban egy brit csatahajón ült össze november végén a 24 legnagyobb fegyvergyártó cég vezetője és ők közölték: Nem számít, hogy Amerika nem fizeti tovább Ukrajnát és nem támogatja tovább a háborút. Majd ők ráveszik az uniós vezetőket, hogy akkor majd Európa csinálja.

– mondta a publicista és hozzátette, hogy ebből ki kell maradni, mert a magyaroknál senki nem tudja jobban, hogy milyen egy háborús országban élni.