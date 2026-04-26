Mutatjuk a Trump elleni merénylet legdurvább pillanatait – Galéria

Donald Trump amerikai elnök és Melania Trump, valamint JD Vance alelnök védelemmel távoztak a helyszínről, miután egy férfi tüzet nyitott a washingtoni Hilton szállodában. Az elkövetőt azóta azonosították és elfogták. A drámai mentőakcióról és az elfogásról képek is készültek.

Azonosították a 31 éves Cole Tomas Allen-t, aki a washingtoni Hilton szállodába lépett be, majd a bálterem felé kezdett rohanni. Itt Donald Trump elnök mellett közel 2500 vendég gyűlt össze.

Helyi idő szerint szombaton, április 25-én este fél nyolc után lövések dördültek el egy fedett biztonsági ellenőrzőpont körül, miközben a vendégeknek éppen salátát szolgáltak fel. A titkosszolgálat azonnal kimenekítette az elnököt és feleségét, míg kabinetjének tagjai asztalok alatt találtak menedéket az evakuálás előtt. A kimenekítésről videót is közzétettek.

Az eset utáni sajtótájékoztatóján Donald Trump arról beszélt, hogy a zajról először azt hitte, egy tálca lehetett. A biztonsági szolgálat felfogta, mi történt, rögtön intézkedtek is. Egy szemtanú, Helen Mabus szerint a tettes táskából kapta elő a hosszú fegyvert, majd teljes káosz alakult ki - összesen négy-nyolc dördülést lehetett hallani.

