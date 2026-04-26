KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Ervin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mutatjuk a Trump elleni merénylet legdurvább pillanatait – Galéria

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 26. 13:29
Felkavaró volt a Fehér Házi Tudósítók Vacsorája. Donald Trump amerikai elnök sajtótájékoztatóján azt mondta, a támadó magányos farkas lehetett. Felkavaró képeket tettek közzé az incidens kapcsán.

Donald Trump amerikai elnök és Melania Trump, valamint JD Vance alelnök védelemmel távoztak a helyszínről, miután egy férfi tüzet nyitott a washingtoni Hilton szállodában. Az elkövetőt azóta azonosították és elfogták. A drámai mentőakcióról és az elfogásról képek is készültek.

Donald Trump az incidens után sajtótájékoztatót tartott

Képeken, ahogy intézkednek Donald Trump körül

Azonosították a 31 éves Cole Tomas Allen-t, aki a washingtoni Hilton szállodába lépett be, majd a bálterem felé kezdett rohanni. Itt Donald Trump elnök mellett közel 2500 vendég gyűlt össze.

Helyi idő szerint szombaton, április 25-én este fél nyolc után lövések dördültek el egy fedett biztonsági ellenőrzőpont körül, miközben a vendégeknek éppen salátát szolgáltak fel. A titkosszolgálat azonnal kimenekítette az elnököt és feleségét, míg kabinetjének tagjai asztalok alatt találtak menedéket az evakuálás előtt. A kimenekítésről videót is közzétettek.

Az eset utáni sajtótájékoztatóján Donald Trump arról beszélt, hogy a zajról először azt hitte, egy tálca lehetett. A biztonsági szolgálat felfogta, mi történt, rögtön intézkedtek is. Egy szemtanú, Helen Mabus szerint a tettes táskából kapta elő a hosszú fegyvert, majd teljes káosz alakult ki - összesen négy-nyolc dördülést lehetett hallani. 

Az incidensről képeket is nyilvánosságra hoztak. Galériánkban mutatjuk az eset legdrámaibb pillanatait:

1/18
Trump a sajtótájékoztatón

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
