Sérültje is van a Fehér Házi Tudósítók Vacsoráján történt lövöldözésnek

Lövöldözés történt a Fehér Házi Tudósítók Vacsoráján - a szombat esti tudósítás szerint egy hotelben nyitottak tüzet.

Donald Trumpot kimenekítették (Fotó: NurPhoto via AFP)

A tettest a 31 éves Cole Allenként azonosították; a férfi a washingtoni Hilton szállodába lépett be, majd a bálterem felé kezdett rohanni. Itt Donald Trump elnök mellett közel 2500 vendég gyűlt össze.

A helyi idő szerint este fél nyolc után hallható lövések egy fedett biztonsági ellenőrzőpont körül dördültek el, miközben a vendégeknek éppen salátát szolgáltak fel. A titkosszolgálat az elnököt azonnal kimenekítette, míg kabinetjének tagjai asztalok alatt találtak menedéket az evakuálás előtt.

Egy vadászpuskával, egy kézifegyverrel és több késsel volt felfegyverkezve, amikor berohant az ellenőrzőpontra

- mondta Jeffrey Carroll, washingtoni rendőrfőnök. Azt is hozzátette, hogy a lakosságra semmilyen veszély nem leselkedik.

Az elnök röviddel az incidens után sajtótájékoztatót tartott a Fehér Házban, oldalán a first ladyvel, Melania Trumppal. Donald Trump beszédében kifejezte, hogy lenyűgözte az az összefogás és szeretet, amelyet a nehéz pillanatok alatt tapasztalt. Az elnök így emlékezett vissza a történtekre:

Zajra lettem figyelmes, és azt hittem, egy tálcát ejtettek le. Amint hallottuk, tudtuk, hogy vagy tálca volt, vagy egy golyó. Reménykedtem, hogy tálca volt.

Hozzátette: mindent megtett, hogy maradhasson, de őrei nem hagyták, ugyanis nem tudták, mekkora a veszély.

Mi állhatott a lövöldözés mögött?

Donald Trump elnök szerint a történteknek nincs köze az Iránnal folytatott amerikai–izraeli konfliktushoz.

Ez nem fog eltántorítani attól, hogy megnyerjem az iráni háborút. Nem tudom, hogy ennek köze volt-e hozzá. Amit tudunk, az alapján nem hiszem

- mondta.

Az elnök nem kívánt válaszolni arra a kérdésre, hogy hogyan csempésztek be fegyvereket a szállodába.

Szemtanú mesélt a történtekről

A vendégeknek egy külső biztonsági zónán kellett áthaladniuk, ahol vagy jegyet, vagy egy előbulira szóló meghívót kellett felmutatniuk. Fegyverellenőrzésre nem került sor, kivéve közvetlenül a bálterem előtt.