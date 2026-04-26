Sérültje is van a Fehér Házi Tudósítók Vacsoráján történt lövöldözésnek

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 26. 06:55
Donald Trumplövöldözés
A tettest még a helyszínen elkapták. Egy 31 éves tanár nyitott tüzet a hotelben.
Lövöldözés történt a Fehér Házi Tudósítók Vacsoráján - a szombat esti tudósítás szerint egy hotelben nyitottak tüzet.

Lövöldözés a fehér házi vacsorán
Donald Trumpot kimenekítették (Fotó: NurPhoto via AFP)

A tettest a 31 éves Cole Allenként azonosították; a férfi a washingtoni Hilton szállodába lépett be, majd a bálterem felé kezdett rohanni. Itt Donald Trump elnök mellett közel 2500 vendég gyűlt össze.

A helyi idő szerint este fél nyolc után hallható lövések egy fedett biztonsági ellenőrzőpont körül dördültek el, miközben a vendégeknek éppen salátát szolgáltak fel. A titkosszolgálat az elnököt azonnal kimenekítette, míg kabinetjének tagjai asztalok alatt találtak menedéket az evakuálás előtt.

Egy vadászpuskával, egy kézifegyverrel és több késsel volt felfegyverkezve, amikor berohant az ellenőrzőpontra

- mondta Jeffrey Carroll, washingtoni rendőrfőnök. Azt is hozzátette, hogy a lakosságra semmilyen veszély nem leselkedik.

Az elnök röviddel az incidens után sajtótájékoztatót tartott a Fehér Házban, oldalán a first ladyvel, Melania Trumppal. Donald Trump beszédében kifejezte, hogy lenyűgözte az az összefogás és szeretet, amelyet a nehéz pillanatok alatt tapasztalt. Az elnök így emlékezett vissza a történtekre:

Zajra lettem figyelmes, és azt hittem, egy tálcát ejtettek le. Amint hallottuk, tudtuk, hogy vagy tálca volt, vagy egy golyó. Reménykedtem, hogy tálca volt.

Hozzátette: mindent megtett, hogy maradhasson, de őrei nem hagyták, ugyanis nem tudták, mekkora a veszély.

Mi állhatott a lövöldözés mögött?

Donald Trump elnök szerint a történteknek nincs köze az Iránnal folytatott amerikai–izraeli konfliktushoz.

Ez nem fog eltántorítani attól, hogy megnyerjem az iráni háborút. Nem tudom, hogy ennek köze volt-e hozzá. Amit tudunk, az alapján nem hiszem

- mondta.

Az elnök nem kívánt válaszolni arra a kérdésre, hogy hogyan csempésztek be fegyvereket a szállodába.

Szemtanú mesélt a történtekről

A vendégeknek egy külső biztonsági zónán kellett áthaladniuk, ahol vagy jegyet, vagy egy előbulira szóló meghívót kellett felmutatniuk. Fegyverellenőrzésre nem került sor, kivéve közvetlenül a bálterem előtt.

Egy szemtanú, Helen Mabus szerint a tettes táskából kapta elő a hosszú fegyvert, majd teljes káosz alakult ki - összesen négy-nyolc dördülést lehetett hallani. Ekkor Harmeet Dhillon főügyész-helyettes sérüléseket szenvedett, arcán zúzódásokkal kezelték.

Scott Bessent pénzügyminiszter elmondta: csupán 12 méterre ült az elnöktől, amikor lövöldözni kezdtek, és sok nagy értékű személy tartózkodott a szobában. A pánikot az is fokozta, hogy ugyanebben a szállodában lőtték meg Ronald Reagant 1981-ben – írja a New York Post.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu