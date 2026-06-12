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Felfoghatatlan tragédia: szolgálatteljesítés közben életét vesztette egy 19 éves rendőrnő

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors rendőrnő
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 06:55
gyászbaleset
Egy közlekedési baleset helyszínén történt a tragédia. A fiatal rendőrnőt már nem tudták megmenteni.
N.T.
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Egy 19 éves rendőrnő tragikus módon szolgálatteljesítés közben életét vesztette, miután egy Mercedes elütötte egy borzalmas baleset során, miközben egy másik közlekedési baleset helyszínén intézkedett Northumberlandben.

Tragédia szolgálat közben: meghalt egy 19 éves rendőrnő
Tragédia szolgálat közben: meghalt egy 19 éves rendőrnő 
Fotó: Pexels (illusztráció)

Felfoghatatlan tragédia: szolgálatteljesítés közben életét vesztette egy 19 éves rendőrnő 

Jess Turnbullt, – aki csak szeptemberben csatlakozott a Northumbriai Rendőrséghez –, a cramlingtoni A189-es úton történt balesetet követően kritikus állapotban szállították kórházba. A rendőrség tájékoztatása szerint a fiatal nő nem sokkal később a kórházban, szerettei körében elhunyt.

A rendőröket kedden este körülbelül 23:10-kor riasztották az A189-es útra. Miközben a helyszínen dolgoztak, egy fekete Mercedes elütötte Turnbull rendőrőrvezetőt, amikor éppen egy rendőrautón kívül tartózkodott. A Mercedes 73 éves sofőrjét az esetet követően őrizetbe vették, majd később szabadon bocsátották. Azóta azonban ismét letartóztatták veszélyes vezetés által okozott halál gyanújával, majd óvadék ellenében szabadlábra helyezték.

Jardine rendőrfőkapitány a tragédiával kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy a rendőrség gyászol, valamint tiszteletét fejezte ki Turnbull rendőrőrvezető előtt, aki Northumberlandben teljesített szolgálatot járőrként.

Gondolataink továbbra is a családjával, barátaival és mindazokkal vannak, akiket ez a pusztító veszteség érintett. Minden lehetséges módon támogatni fogjuk szeretteit. A rendőrség egy nagy család, és nemcsak egy kolléga és egy barát, hanem egy családtag elvesztését is gyászoljuk. Ebben a rendkívül nehéz időszakban továbbra is támogatni fogjuk egymást

– idézi a Mirror

 

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