Felfoghatatlan tragédia: szolgálatteljesítés közben életét vesztette egy 19 éves rendőrnő 

Egy 19 éves rendőrnő tragikus módon szolgálatteljesítés közben életét vesztette, miután egy Mercedes elütötte egy borzalmas baleset során, miközben egy másik közlekedési baleset helyszínén intézkedett Northumberlandben.
Jess Turnbullt, – aki csak szeptemberben csatlakozott a Northumbriai Rendőrséghez –, a cramlingtoni A189-es úton történt balesetet követően kritikus állapotban szállították kórházba. A rendőrség tájékoztatása szerint a fiatal nő nem sokkal később a kórházban, szerettei körében elhunyt.
A rendőröket kedden este körülbelül 23:10-kor riasztották az A189-es útra. Miközben a helyszínen dolgoztak, egy fekete Mercedes elütötte Turnbull rendőrőrvezetőt, amikor éppen egy rendőrautón kívül tartózkodott. A Mercedes 73 éves sofőrjét az esetet követően őrizetbe vették, majd később szabadon bocsátották. Azóta azonban ismét letartóztatták veszélyes vezetés által okozott halál gyanújával, majd óvadék ellenében szabadlábra helyezték.
Jardine rendőrfőkapitány a tragédiával kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy a rendőrség gyászol, valamint tiszteletét fejezte ki Turnbull rendőrőrvezető előtt, aki Northumberlandben teljesített szolgálatot járőrként.
Gondolataink továbbra is a családjával, barátaival és mindazokkal vannak, akiket ez a pusztító veszteség érintett. Minden lehetséges módon támogatni fogjuk szeretteit. A rendőrség egy nagy család, és nemcsak egy kolléga és egy barát, hanem egy családtag elvesztését is gyászoljuk. Ebben a rendkívül nehéz időszakban továbbra is támogatni fogjuk egymást
– idézi a Mirror.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.