Jobb, ha ma sem hagyjuk otthon az esernyőt: ez vár ránk

Az előző napok csapadékos időjárásától ugyan pénteken sem szabadulunk, többnyire napsütéses órák várhatóak mígnem északnyugat felől folyamatosan megnövekszik majd a felhőzet. A szél továbbra is erős marad és ez a hőmérséklet is érződik majd. Reggel csupán tíz fok körüli csúcshőmérsékleteket mérhetünk majd, míg délután maximum 24 fokig melegszik majd fel a levegő.
Habár főként többórás napsütéssel zárul majd a hét utolsó munkanapja, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékre elsőfokú, citromsárga vészjelzést adott ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. a következő szöveggel:
Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!
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