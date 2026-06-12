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Jobb, ha ma sem hagyjuk otthon az esernyőt: ez vár ránk

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 06:30
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Ugyan több órára kisüt a nap majd, marad az erős szél is.

Az előző napok csapadékos időjárásától ugyan pénteken sem szabadulunk, többnyire napsütéses órák várhatóak mígnem északnyugat felől folyamatosan megnövekszik majd a felhőzet. A szél továbbra is erős marad és ez a hőmérséklet is érződik majd. Reggel csupán tíz fok körüli csúcshőmérsékleteket mérhetünk majd, míg délután maximum 24 fokig melegszik majd fel a levegő.

Pénteki időjárásunk még kissé felhős marad
Pénteki időjárásunk még kissé felhős marad. Fotó: Köpönyeg

Időjárás: marad a riasztás is

Habár főként többórás napsütéssel zárul majd a hét utolsó munkanapja, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékre elsőfokú, citromsárga vészjelzést adott ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. a következő szöveggel:

Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu