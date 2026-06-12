Jobb, ha ma sem hagyjuk otthon az esernyőt: ez vár ránk

Az előző napok csapadékos időjárásától ugyan pénteken sem szabadulunk, többnyire napsütéses órák várhatóak mígnem északnyugat felől folyamatosan megnövekszik majd a felhőzet. A szél továbbra is erős marad és ez a hőmérséklet is érződik majd. Reggel csupán tíz fok körüli csúcshőmérsékleteket mérhetünk majd, míg délután maximum 24 fokig melegszik majd fel a levegő.

Pénteki időjárásunk még kissé felhős marad. Fotó: Köpönyeg

Időjárás: marad a riasztás is

Habár főként többórás napsütéssel zárul majd a hét utolsó munkanapja, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékre elsőfokú, citromsárga vészjelzést adott ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. a következő szöveggel: