Orbán Viktor üzenetet kapott Donald Trumptól

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor megosztotta a közösségi oldalán, hogy üzent Donald Trump: az amerikai elnök be akar fektetni hazánk fejlesztésébe, ha a Fidesz folytatja a kormányzást.
Jó hírek szombatra! Üzenet Trump elnöktől:
Az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét arra fogja használni, hogy megerősítse Magyarországot. Az USA be akar fektetni Magyarország fejlesztésébe, ha mi folytatjuk a kormányzást.
Köszönjük, Elnök úr!
– írta Orbán Viktor az alábbi videóhoz.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.