Az ukrán olajblokád súlyos kockázatot jelent: továbbra is ostrom alatt Magyarország energiaellátása

Az ukrán olajblokád súlyos kockázatot jelent Magyarország energiaellátása szempontjából, és egyértelműen politikai zsarolásnak minősül.

Ostrom alatt Magyarország energiaellátása

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egyértelműen fogalmazott: Ukrajna az energiaellátáson keresztül próbál nyomást gyakorolni Magyarországra, veszélyeztetve ezzel az ország biztonságát. A Századvég energia- és klímapolitikai szakértője, Hortay Olivér korábban a Magyar Nemzetnek nyilatkozva kiemelte, hogy a Barátság kőolajvezeték nélkülözhetetlen a közép-európai olajellátáshoz – írj a vg.hu.

A Barátság vezeték nélkülözhetetlen a közép-európai régió olajellátásához. Magyarország és Szlovákia az igényeinek több mint kétharmadát innen fedezi és az egyetlen alternatív Adria vezeték kapacitása nem elegendő a Barátság biztonságos helyettesítésére

– fogalmazott.

A brüsszeli bürokrácia eközben egyre határozottabban törekszik az orosz energiahordozók teljes kiszorítására az európai piacról.

Közvetlenül a magyar választásokat követően, április 15-én tervezik bemutatni az orosz kőolajimport teljes betiltásáról szóló javaslatot. A lépés a Barátság kőolajvezeték déli ágán érkező szállításokat is érintené, és Brüsszel egyhangú döntés nélkül, minősített többséggel, a REPowerEU rendelet keretében kerülné meg a magyar vétót.

Az Európai Bizottság és elnöke, Ursula von der Leyen Dömötör Csaba Fidesz EP-képviselő szerint beismerte, hogy stratégiai hibát követett el az energiapolitikában, különösen az atomenergia kivezetésével, mégis kitartanak az orosz energiaimport tiltása mellett, figyelmen kívül hagyva az iráni háború miatti brutális áremelkedést és az európai gazdaságra gyakorolt pusztító hatást – fogalmazott a Világgazdaság.

Dömötör Csaba rávilágított: az európai parlamenti „nagykoalíció” számára az ideológiai-hadviselési szempontok fontosabbak, mint az európai gazdaság helyzete és a családok megélhetése.

Miközben a bizottság levágta Európát az olcsó orosz energiaimportról, ezzel drámai következményeket, százezernyi munkahely megszűnését okozva, szó nélkül elnézi, hogy az ukrán vezetés olajszállítások blokkolásával zsarolja Magyarországot, sőt, Volodimir Zelenszkij uniós tagállam miniszterelnökét fenyegeti. Az Európai Bizottság szóvivője, Paula Pinho szerint a vezeték kijavításának ütemezése az ukrán hatóságok hatáskörébe tartozik.

A helyzet abszurditását tovább fokozza, hogy miközben az Egyesült Államok átmeneti könnyítést tett lehetővé az orosz olajszállítmányok megvásárlására, enyhítve az iráni konfliktus okozta nyomást, addig Brüsszel – és jelesül Friedrich Merz német kancellár – elutasítja a szankciók enyhítését, mondván az Oroszországnak kedvez.