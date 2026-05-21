Alkalmazott csalt visszaváltható palackokkal, több mint egymillió forintot szerzett

Vádat emeltek egy áruházi alkalmazott ellen, aki visszaváltható palackok ismételt visszaváltásával szerzett pénzt.
A vád szerint a férfi egy kecskeméti áruházban dolgozott, ahol 2024 ősze és 2025 tavasza között már visszaváltott palackokat vitt ki a raktárból, majd ezeket az áruházban kihelyezett automatánál újra visszaváltotta.
Fél év alatt összesen 365 utalást indított a saját bankszámlájára, így több mint 1,6 millió forint jogtalan haszonhoz jutott. Emellett 57 alkalommal vásárlási utalványt választott, a visszaváltó automaták által kiadott blokkokat pedig önkiszolgáló kasszáknál használta fel. Ezzel további 261 356 forintos kárt okozott munkáltatójának.
Az ügyészség a - két felfüggesztett börtönbüntetés hatálya alatt álló - férfit információs rendszer felhasználásával, üzletszerűen és folytatólagosan elkövetett csalás bűntettével vádolja.
Az ügyészség börtönbüntetés kiszabását indítványozta, valamint azt is, hogy korábbi felfüggesztett büntetéseit hajtsák végre. Bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság dönt majd - írja az ügyészség.
