Alkalmazott csalt visszaváltható palackokkal, több mint egymillió forintot szerzett

Vádat emeltek egy áruházi alkalmazott ellen, aki visszaváltható palackok ismételt visszaváltásával szerzett pénzt.

A vád szerint a férfi egy kecskeméti áruházban dolgozott, ahol 2024 ősze és 2025 tavasza között már visszaváltott palackokat vitt ki a raktárból, majd ezeket az áruházban kihelyezett automatánál újra visszaváltotta.

Fél év alatt összesen 365 utalást indított a saját bankszámlájára, így több mint 1,6 millió forint jogtalan haszonhoz jutott. Emellett 57 alkalommal vásárlási utalványt választott, a visszaváltó automaták által kiadott blokkokat pedig önkiszolgáló kasszáknál használta fel. Ezzel további 261 356 forintos kárt okozott munkáltatójának.

Az ügyészség a - két felfüggesztett börtönbüntetés hatálya alatt álló - férfit információs rendszer felhasználásával, üzletszerűen és folytatólagosan elkövetett csalás bűntettével vádolja.

Az ügyészség börtönbüntetés kiszabását indítványozta, valamint azt is, hogy korábbi felfüggesztett büntetéseit hajtsák végre. Bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság dönt majd - írja az ügyészség.