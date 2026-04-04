Orbán Viktor rendkívüli bejelentést tett az energiaválságról: Európában a helyzet kritikus

Ahogy azt a Bors megírta, súlyos energiaválság várható Európában, amelyről, most Orbán Viktor is megszólalt.
Súlyos energiaválság közeledik, napról-napra gyorsuló ütemben. Az európai gazdaságot energiahiány és ennek következtében az árak emelkedése fenyegeti. Ma reggel Robert Fico miniszterelnökkel egyeztettük a teendőinket
- írta Facebook-oldalán Orbán Viktor.
A videóban emellett azt is elmondta, hogy a veszély közvetlen, és ezt a fenyegető veszélyt csak úgy lehet kivédeni, ha az Európai Unió minden lehetséges irányból, minden lehetséges forrásból a lehető legnagyobb mennyiségben, és a lehető leggyorsabban föltölti olaj-és gázkészleteit.
Minden egyes nap számít. Ezért azt követeljük, hogy az orosz energiára kivetett szankciókat és korlátozásokat Brüsszel azonnal hatállyal függessze fel. Brüsszelnek Zelenszkij elnököt rá kell kényszerítenie, hogy azonnali hatállyal nyissa meg Barátság kőolajvezetéket. Azokat a terveket pedig vissza kell utasítani, és el kell vetni, amelyek azt javasolják, hogy váljunk le az orosz energiáról és álljunk át a drágább, és a családok számára megfizethetetlen brüsszeli energiapolitikára
- fogalmazott a miniszterelnök.
Végezetül pedig még hozzátette:
A Tisza energiaátállási tervének a kukában a helye, mert Magyarországnak ma stabilitásra és biztonságra van szüksége.
