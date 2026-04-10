Ezt nem érdemes kihagyni: egy színpadon Orbán Viktor, Szijjártó Péter és Lázár János

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor bejelentette, hogy szombaton Budapesten, a Szentháromság téren ér véget az országjárása, ráadásul nem is akárhogyan, ugyanis Szijjártó Péter és Lázár János is ott lesz vele a 19:00-kor kezdődő kampányzáró eseményen.
SzijjártóOrbánLázár
És még sok meglepetés Kampányzáró szombaton a Szentháromság téren.
Találkozzunk ott 19:00-kor!
– írta a posztjához Orbán Viktor.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.