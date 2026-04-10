Orbán Viktor: az előttünk álló nagy európai válságban minden magyar családot meg fogunk védeni

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 10. 07:34 / FRISSÍTÉS: 2026. április 10. 08:02
Orbán Viktor fontos üzenetet fogalmazott meg.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor csütörtök este a közösségi oldalán közölte, hogy péntek reggel fontos üzenettel jelentkezik a magyarok számára. Most eljött az idő, megérkezett a kormányfő videója, amit mindenkinek érdemes megnéznie.

Tisztelt honfitársaim!

 

Vasárnap választunk. Nem csak kormányt, sorsot a hazának. 16 év alatt egy düledező országból stabil és biztonságos hazát építettünk. Együtt. Hazaküldtük az IMF-et, megadóztattuk a bankokat és a multikat, és így megszüntettük Magyarország kiszolgáltatottságát. 1 millió új munkahelyet teremtettünk, pedig mindenfelől mosolyogtak, amikor ezt vállaltuk. Bevezettük a 13. és 14. havi nyugdíjat, a minimálbér emelésével pedig elértük, hogy a bérek a négyszeresére emelkedtek. Bevezettük a rezsicsökkentést, és megvédtük a magyar családokat az elszálló üzemanyagáraktól. Kerítést építettünk, és megálljt parancsoltunk az illegális migrációnak. És képesek voltunk, ha kellett Brüsszel ellenében is nemet mondani a háborúra. Ezek mind a mi közösen elért eredményeink. De most az a veszély fenyeget, hogy mindazt, amit együtt felépítettünk, elveszíthetjük. A világban dúló háborúk mellett egy olyan energia- és pénzügyi válság kopogtat Európa ajtaján, amelyből Magyarország sem maradhat ki. Ráadásul ellenfeleink semmitől sem riadnak vissza, hogy megszerezzék a hatalmat. Külföldi titkosszolgálatokkal játszanak össze, erőszakkal fenyegetik a híveinket, és koholt vádakkal választási csalást kiáltanak már a választás előtt. Tüntetéseket és balhét szerveznek már most, mielőtt megszámolták volna az Önök voksait. Beszéljünk világosan: ez egy szervezett kísérlet arra, hogy káosszal, nyomással és nemzetközi lejáratással megkérdőjelezzék a magyar emberek döntését.

 

Tisztelt honfitársaim! Ez most nem a széthúzás, nem a harag és nem a gyűlölködés ideje. Magyarországnak most összefogásra, egységre és biztonságra van szüksége. Mi nemzeti egységet hirdetünk, és az előttünk álló nagy európai válságban minden magyar családot meg fogunk védeni. Ehhez a kulcs most vasárnap az Önök kezében van. Kérem, beszéljenek családjaikkal, barátaikkal, ismerőseikkel. Mondják el nekik, hogy a tét óriási. A változtatás veszély. A Fidesz a biztos választás. Kérem, szavazatukkal támogassák a Fidesz-KDNP-t. Isten óvja Magyarországot, hajrá magyarok!

– mondta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóban.

 

