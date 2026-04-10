Orbán Viktor: az előttünk álló nagy európai válságban minden magyar családot meg fogunk védeni

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor csütörtök este a közösségi oldalán közölte, hogy péntek reggel fontos üzenettel jelentkezik a magyarok számára. Most eljött az idő, megérkezett a kormányfő videója, amit mindenkinek érdemes megnéznie.
Tisztelt honfitársaim!
Vasárnap választunk. Nem csak kormányt, sorsot a hazának. 16 év alatt egy düledező országból stabil és biztonságos hazát építettünk. Együtt. Hazaküldtük az IMF-et, megadóztattuk a bankokat és a multikat, és így megszüntettük Magyarország kiszolgáltatottságát. 1 millió új munkahelyet teremtettünk, pedig mindenfelől mosolyogtak, amikor ezt vállaltuk. Bevezettük a 13. és 14. havi nyugdíjat, a minimálbér emelésével pedig elértük, hogy a bérek a négyszeresére emelkedtek. Bevezettük a rezsicsökkentést, és megvédtük a magyar családokat az elszálló üzemanyagáraktól. Kerítést építettünk, és megálljt parancsoltunk az illegális migrációnak. És képesek voltunk, ha kellett Brüsszel ellenében is nemet mondani a háborúra. Ezek mind a mi közösen elért eredményeink. De most az a veszély fenyeget, hogy mindazt, amit együtt felépítettünk, elveszíthetjük. A világban dúló háborúk mellett egy olyan energia- és pénzügyi válság kopogtat Európa ajtaján, amelyből Magyarország sem maradhat ki. Ráadásul ellenfeleink semmitől sem riadnak vissza, hogy megszerezzék a hatalmat. Külföldi titkosszolgálatokkal játszanak össze, erőszakkal fenyegetik a híveinket, és koholt vádakkal választási csalást kiáltanak már a választás előtt. Tüntetéseket és balhét szerveznek már most, mielőtt megszámolták volna az Önök voksait. Beszéljünk világosan: ez egy szervezett kísérlet arra, hogy káosszal, nyomással és nemzetközi lejáratással megkérdőjelezzék a magyar emberek döntését.
Tisztelt honfitársaim! Ez most nem a széthúzás, nem a harag és nem a gyűlölködés ideje. Magyarországnak most összefogásra, egységre és biztonságra van szüksége. Mi nemzeti egységet hirdetünk, és az előttünk álló nagy európai válságban minden magyar családot meg fogunk védeni. Ehhez a kulcs most vasárnap az Önök kezében van. Kérem, beszéljenek családjaikkal, barátaikkal, ismerőseikkel. Mondják el nekik, hogy a tét óriási. A változtatás veszély. A Fidesz a biztos választás. Kérem, szavazatukkal támogassák a Fidesz-KDNP-t. Isten óvja Magyarországot, hajrá magyarok!
– mondta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.