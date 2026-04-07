Magyar-amerikai barátság napja: ilyen volt Orbán Viktor és JD Vance nagygyűlése – galéria

Magyarországra látogatott az amerikai alelnök, JD Vance, aki a magyar-amerikai barátság napja alkalmából beszédet is mondott az MTK Sportklubban, és természetesen Orbán Viktor sem hagyta beszéd nélkül az összegyűlt embereket. Hatalmas tömeg volt az eseményen, amin JD Vance még az amerikai elnököt, Donald Trumpot is felhívta telefonon a színpadon.

