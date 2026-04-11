Orbán Viktor a kampányzárón: "Indulatra, dühre nem lehet hazát építeni"

Végéhez ért a kampány, április 12-én Magyarország választ: jövőt, sorsot. Orbán Viktor országjárásának utolsó állomása mi más is lehetne, mint Budapest, egész pontosan a Szentháromság tér, ahol a korábbi nagygyűlésekhez hasonlóan rengetegen jöttek el, hogy meghallgassák a miniszterelnököt.
A kormányfő mögött igen sűrű nap áll. A Fidesz szombat hajnalban indította az Egymillió kézfogás akciót, melynek célja az volt, hogy legalább egymillió emberhez eljussanak, és beszéljenek velük a választások fontosságáról és tétjéről. Orbán Viktor, Szijjártó Péter és Lázár János Vácott, Balassagyarmaton, Salgótarjánban, Egerben és Hatvanban is járt a nap folyamán.
A kormányfő azzal kezdte beszédét: "Sokan vagyunk, tegnap is sokan voltak. Micsoda különbség" - utalt a Tisza botrányos kampánykoncertjére. Ezt követően kifejtette: Budapest a nemzet fővárosa. A miniszterelnök elárulta: hosszú napon vannak túl: ahol ma jártak, ott mindenhol biztos a győzelemben.
Olyan győzelmet aratunk, amivel mindenkit meglepünk, még saját magunkat is!
Kiemelte: noha kampányzáró a mai esemény, de a kampány holnap este, az urnák zárásakor ér véget.
A Békemenet után kezdőd hetekben sikerült elvégezni a kampány feladatát. Mert mi is egy kampány feladata? Az, hogy segítsen az embereknek, hogy megtudják a választópolgárok, a családok, mi vár rájuk, miből lehet választani. Melyik döntésnek mi a következménye.
"A Fidesz-KDNP egyenesen és világosan elmondta, mi a választás tétje. Nem csak elmondtuk, de ezt Magyarország polgárai meg is értették. Tudják, hogy ennek a választásnak a legfontosabb tétje a béke" - hangsúlyozta a kormányfő.
Magyarország a béke szigete marad, Európa legbiztonságosabb országa lesz a választások után is!
Azzal folytatta: az is a választások tétje, hagyjuk-e kizsebelni magyarokat, illetve hogy nemzeti vagy ukránbarát kormány alakul-e. Hozzátette: letörik az olajblokádot, amire hitelblokáddal válaszol az ország. Azonban emlékeztetett: mindent megtettünk a háború kitörésekor Ukrajnáért, ami egy kereszténynemzet kötelessége. De nem adjuk oda a gyerekeinket és nem adjuk oda a pénzünket, nem adjuk oda a fegyvereinket, és nem tesszük tönkre az országot egyetlen más ország kedvéért sem.
Arra is emlékeztetett: fél évvel ezelőtt a nemzeti kormány támogatói a csendes többséget képviselték, mára azonban hangos többséggé váltak.
Azzal folytatta: a mostani kampányban a külföldi beavatkozás is elképesztő mértéket öltött - utalva a tiszás lehallgatási botrányra. "Szijjártó Péter lassan a mamáját sem tudja felhívni anélkül, hogy valamelyik titkosszolgálat ne készítsen róla jelentést."
De miért olyan fontos a magyar választás befolyásolása Brüsszelnek és Kijevnek? Mert megmutattuk, hogy van más út is, mint a brüsszeli út. Mert meg lehet védeni a hazánkat, a családokat. Ráadásul megmutattuk, hogy nem csak a háború ösvényén lehet haladni. Létezik és járható is a béke útja.
"Magyarország az élő példa, hogy másképp is lehet. Lehet ország, ami meg tudja védeni a függetlenségét, a szabadságát, a szuverenitását, és képes lehet arra, hogy a saját maga által szabott ösvényen haladjon" - magyarázta.
Kiemelte: ebben a kampányban a felek az igaz arcukat is megmutatták.
Indulatra, dühre nem lehet hazát, nem lehet közösséget, nem lehet jövőt építeni! Jövőt csak mi tudunk építeni, mert rendíthetetlenül hiszünk a szeretet és az összefogás erejében
- üzente Orbán Viktor.
A miniszterelnök azzal folytatta: az Egyesült Államok is támogatja a nemzeti kormányt, ami igen fontos eleme a kampánynak. De miért is? Mert az USA a világ legerősebb országa. Emellett Amerikában ugyanazokat a harcokat vívják, amiket mi: a migráció ellen, a béke és a családok védelméért. Az amerikaiak világossá tették a kampány során: Magyarország a nyugat része.
Orbán Viktor arról is beszélt: igazságtalan négy év áll mögöttünk, hiszen a háború egész Európa gazdaságát blokkolta. Megfizettük egy olyan háború árát, amit nem mi akartunk. Ennyi munkával előrébb kellett volna jutnunk. Nehéz körülmények voltak, de mégis 11 százalékos minimálbér-emelést sikerült elérni, visszaadni a 13. havi nyugdíjat, bevezetni a 14. havit, adómentességet bevezetni a legalább kétgyermekes édesanyáknak. "Igazságtalan volt a négy év, de büszkék lehetünk rá!" - összegzett.
Kiemelte: nem az a kérdés, hogy nehéz időszak előtt állunk-e, sokkal inkább az, hogy ilyen időben, a veszélyek korában képesek leszünk-e helyt állni. A legfontosabb cél: Magyarország kimaradjon a háborúból, Brüsszel rossz döntéseiből. Ehhez kell 3 millió magyar szavazat.
Nem azt kérjük, hogy mindenki hozzon még egy embert, hanem mindenki hozzon el mindenkit - és akkor meglesz a hárommillió szavazat - hangsúlyozta a miniszterelnök.
Arról is beszélt: nem igaz, hogy a fiatalok a nemzeti kormány ellen lennének. Emlékeztetett: Magyarországon olyan rendszer van, ami Európában leginkább támogatja, lehetővé teszi, hogy a fiataloknak saját otthonuk legyen, emellett a 25 év alattiaknak jövedelemadót sem kell fizetniük.
Orbán Viktor azzal folytatta: szót kell ejteni arról, hogy jelenleg nem hátrány, hanem előny, hogy a Fidesz-KDNP 16 éve kormányoz. A veszélyek korában élünk, nemet kell mondani a világ jelentős erőcsoportjainak, hogy megvédjük magunkat, ehhez pedig tapasztalt vezető szükséges, higgadt, biztos kezű. Most nem a kalandozások ideje van, hanem a magabiztos lépéseké.
"Mi, az élő tapasztalat vagyunk a biztos választás!" - zárta beszédét Orbán Viktor, aki ezt követően köszönetet mondott mindenkinek az elmúlt évek támogatásáért, majd arra kért mindenkit, hogy még április 12-én se dőljenek hátra.
"Ne feledjék, nincs kampánycsend! Tegyék azt holnap, amit én! Korán kelünk, szavazunk, és megyünk mozgósítani. Még vannak munkaórák, amiket ki tudunk használni."
