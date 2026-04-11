Orbán Viktor a kampányzárón: "Indulatra, dühre nem lehet hazát építeni"

Végéhez ért a kampány, április 12-én Magyarország választ: jövőt, sorsot. Orbán Viktor országjárásának utolsó állomása mi más is lehetne, mint Budapest, egész pontosan a Szentháromság tér, ahol a korábbi nagygyűlésekhez hasonlóan rengetegen jöttek el, hogy meghallgassák a miniszterelnököt.

A kormányfő mögött igen sűrű nap áll. A Fidesz szombat hajnalban indította az Egymillió kézfogás akciót, melynek célja az volt, hogy legalább egymillió emberhez eljussanak, és beszéljenek velük a választások fontosságáról és tétjéről. Orbán Viktor, Szijjártó Péter és Lázár János Vácott, Balassagyarmaton, Salgótarjánban, Egerben és Hatvanban is járt a nap folyamán.

Erről beszélt Orbán Viktor a kampányzáró nagygyűlésen Budapesten

A kormányfő azzal kezdte beszédét: "Sokan vagyunk, tegnap is sokan voltak. Micsoda különbség" - utalt a Tisza botrányos kampánykoncertjére. Ezt követően kifejtette: Budapest a nemzet fővárosa. A miniszterelnök elárulta: hosszú napon vannak túl: ahol ma jártak, ott mindenhol biztos a győzelemben.

Olyan győzelmet aratunk, amivel mindenkit meglepünk, még saját magunkat is!

Kiemelte: noha kampányzáró a mai esemény, de a kampány holnap este, az urnák zárásakor ér véget.

Mi a választások igazi tétje?

A Békemenet után kezdőd hetekben sikerült elvégezni a kampány feladatát. Mert mi is egy kampány feladata? Az, hogy segítsen az embereknek, hogy megtudják a választópolgárok, a családok, mi vár rájuk, miből lehet választani. Melyik döntésnek mi a következménye.

"A Fidesz-KDNP egyenesen és világosan elmondta, mi a választás tétje. Nem csak elmondtuk, de ezt Magyarország polgárai meg is értették. Tudják, hogy ennek a választásnak a legfontosabb tétje a béke" - hangsúlyozta a kormányfő.

Magyarország a béke szigete marad, Európa legbiztonságosabb országa lesz a választások után is!

Azzal folytatta: az is a választások tétje, hagyjuk-e kizsebelni magyarokat, illetve hogy nemzeti vagy ukránbarát kormány alakul-e. Hozzátette: letörik az olajblokádot, amire hitelblokáddal válaszol az ország. Azonban emlékeztetett: mindent megtettünk a háború kitörésekor Ukrajnáért, ami egy kereszténynemzet kötelessége. De nem adjuk oda a gyerekeinket és nem adjuk oda a pénzünket, nem adjuk oda a fegyvereinket, és nem tesszük tönkre az országot egyetlen más ország kedvéért sem.