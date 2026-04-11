Orbán Viktor remekül halad: Lassan egyedül összehozom az egymillió kézfogást

Egymillió kézfogás: így nevezte el Orbán Viktor és a Fidesz azt a különleges akciót, aminek célja, hogy ma 1 millió magyarral fogjanak kezet és elmondják nekik, hogy nagyon fontos a holnapi választás, hiszen béke és biztonság kell az országnak, ezért a Fidesz a biztos választás.
Orbán Viktor ma országjárást is tart, Vác, Balassagyarmat, Salgótarján és Eger az eddigi állomások – most pedig megmutatott egy különleges videót a közösségi oldalán az eseménysorozatról.
Lassan egyedül összehozom az egymillió kézfogást.
A vasárnapi cél pedig a 3 millió szavazat a Fideszre. Legyünk ott minél többen!
– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.
