„A Tisza Párt célja a teljes káosz” - Lázár János is megszólalt a Hősök terén történt eseményekről

Lázár János is Orbán Viktorral tartott az Egymillió kézfogás-akcióval egybekötött országjáráson, aminek a célja, hogy ma kezet fogjanak 1 millió magyarral, akiknek elmondják, hogy vasárnap a Fidesz a biztos választás, mivel Magyarországnak most békére és biztonságra van szüksége.

2026.04.11. Orbán Viktor Országjárás

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Lázár János megosztott képeket az országjárás egri állomásáról:

Illetve Lázár János a tegnapi Hősök terén tartott tiszás kampányrendezvényen történt botrányról is beszélt, és elmondta, hogy szerinte a Tisza Párt célja a teljes káosz és ez egy teljesen tudatos provokáció volt: