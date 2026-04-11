Szijjártó Péter: Remélem, hogy holnap a normalitás fog nyerni

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 11. 15:35
Szijjártó Péter is megszólalt a tiszás kampányeseményen történt heremutogatásról.

Miközben a Fidesz a barátság, együttműködés és szeretet jegyében egymillió kézfogást gyűjt be szombaton, a kampányfinisben, addig a Tisza Párt botrányos kampánykonceret tartott a Hősök terén. A színpadon nemi szervek, az utcán a bulizók után temérdek szemét. A két tábor kampányzáró eseménye mondhatni ég és föld.

"Egyrészt gusztustalanság nemi szervekről ordibálni egy olyan rendezvényen, ahol a közönségben ott van egy csomó kiskorú. Másrészt felháborítónak és veszélyesnek tartom, hogy egy rendezvényen egy többmilliós közösséget halállal lehet fenyegetni úgy, hogy arra a tömeg őrjöngéssel válaszol. Ez a normalitáson, az elfogadhatóságon bőven túl van" - magyarázta Szijjártó Péter Móna Márknak.  

Nagyon remélem, hogy holnap a normalitás fog nyerni 

- összegezte véleményét a külügyminiszter.


 

