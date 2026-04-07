Így haladt át az amerikai alelnök a Hősök terén - videó

Mint arról korábban beszámoltunk, Magyarországra érkezett az Amerikai Egyesült Államok alelnöke, JD Vance, akit a repülőtéren Szijjártó Péter fogadott. Az amerikai politikus, aki az indulás előtti pillanatokban barátként hivatkozott Orbán Viktorra, nem csak a miniszterelnökkel fog tárgyalni, de közösen részt vesznek az amerikai-magyar barátság napja alkalmából megrendezésre kerülő nagygyűlésen is. A küldöttség Hősök terén áthaladó konvoját Szentkirályi Alexandra örökítette meg.