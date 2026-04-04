„Estére az egész ország látni fogja, hogy milyen fényűző módon tobzódsz” – itt az újabb leleplező videó Magyar Péter kabinetfőnökéről

Korábban már többször is írtunk róla, hogy az Anonymus Zugló Facebook-oldalán folyamatosan jönnek ki a leleplező videók Magyar Péter kabinetfőnökéről, Velkey Györgyről.
Most itt az újabb felvétel:
Elég volt a hallgatásból és sunyulásból, György! Hiába támadjátok és próbáljátok meg letiltatni az oldalt és a videókat az igazság utolér, György!
- kezdődik a videóhoz adott leírás.
Majd így folytatódik:
Ahogy hiába próbálod eljátszani a cukimuki bölcsészfiút. Közben Budán urizálsz a NER-es pénzből. Az ingatlanmutyidat hamarabb utolérni, mint a sánta kutyát. Estére az egész ország látni fogja, hogy a kitudja honnan származó feketepénzekből milyen fényűző módon tobzódsz. Honnan van a lóvé, György? Miből lett a budai luxusvilla? Folytatjuk…
