Honnan lett lóvé a budai luxusvillára? A Zuglói Anonymus lerántotta a leplet a tiszás Velkey Györgyről

A rejtélyes forrás, a Zuglói Anonymus újból jelentkezett és elképesztő dolgokat állít. „Indulunk! Lerántjuk a leplet a tiszás Velkey Györgyről, aki át akarja verni a jóérzésű embereket Zuglóban" - mondja. Kiderült: Velkey tudatosan épít hamis képet magáról, bölcsész kisegzisztenciának mutatja magát, de valójában, ahogy fogalmaz a Zuglói Anonymus, valójában ingatlanmilliárdos.

Kiderült: nem kevesebbről van szó, mint egy budai luxusingatlanról, ami Csillaghegy legelőkelőbb részén található és a Tiszás jelölt kifizette rögtön, készpénzben.

A leírás szerint egy közel ezer négyzetméteres telken álló, többszintes, skandináv stílusú villáról van szó, amelyből semmi nincs kispórolva, és amelynek értéke akár az egymilliárd forintot is megközelítheti.

Az Anonymus így fogalmaz:

Ez itt Velkey György 1000 négyzetméteres telken álló, több szintes luxusvillája. Álomszép, skandináv stílus, amiből semmi nincs kispórolva.

Megnéztük a Google Street view-n az ingatlant. A ház egy hegyen áll, amihez egy út vezet fel, fákkal szegélyezve. Pont, mint a mesebeli kastélyok.

Az ingatlannál csak annak a megszerzése meseszerűbb. A forrás szerint a politikus anyagi helyzete korábban messze nem indokolta volna egy ilyen értékű vagyon felhalmozását. Azt állítja, hogy Velkey többgyermekes, pályakezdő egyetemi oktatóként jutott hozzá az ingatlanhoz, méghozzá készpénzért.

Velkey György László, a Tisza Párt jelöltje, Budapest 06. OEVK - Fotó: Tisza Párt

Többgyermekes pályakezdő egyetemi oktatóként vásárolta meg készpénzért a villát úgy, hogy semmilyen megtakarítása nem volt és nem vett fel egy forint hitelt sem

– mondja Anonymus, hozzátéve, hogy a közhiteles dokumentumok szerint korábban mindössze egy nyolcadik kerületi bérlakással rendelkezett.

A Zuglói Anonymus szerint szinte egyik napról a másikra történt a vagyongyarapodás.

Csiribu-csiribá, a bérlakás árából hirtelen egy budai luxusvillára is futotta

– fogalmaz ironikusan, majd azt is állítja, hogy az adásvétel és a későbbi felújítás körülményei is gyanúsak.

A bejegyzés szerint a vásárláshoz és a felújításhoz mindössze 2,2 millió forint CSOK-t vett igénybe, minden más forrás készpénz volt.

György, honnan volt a több száz millió forint? Elmondod vagy inkább mi mondjuk el?

– teszi fel a kérdést az Anonymus, egyértelműen további leleplezéseket kilátásba helyezve.

(Metropol)