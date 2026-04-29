Mentőhelikopter szállt le az M5-ösön: iszonyatos baleset történt

Baleset miatt áll a forgalom az M5-ös sztrádán, miután összeütközött egy autószállító és egy hűtőkamion a Szeged felé vezető oldalon, a 101-es kilométernél – közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerdán az MTI-vel.
Az autókat szállító kamionról egy jármű az árokba zuhant. A kecskeméti hivatásos tűzoltókat és a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot riasztották az esethez, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett – fűzték hozzá.
Felhívták a figyelmet arra is, hogy a Szeged felé vezető oldalt egy időre teljes szélességében lezárták.
