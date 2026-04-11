Szijjártó Péter: semmivel sem tartozunk az ukránoknak

Budapesten, a Szentháromság téren tartja a Fidesz a kampányzáró eseményét, ami előtt Orbán Viktor, Szijjártó Péter és Lázár János ma országjáráson voltak, és mindenhol nagy örömmel fogadta őket a nagy tömeg.

Szijjártó Péter a kampányzáró eseményen beszédet mondott a Szentháromság téren. Elmondta, hogy a vasárnapi választás tétje, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból. Brüsszelben a háborúval együtt húznák be az ukránokat az EU-ba, de ezt a Fidesz nem hagyja, ehhez a háborúhoz a magyaroknak semmi közük sincs – semmivel sem tartozunk az ukránoknak.

Brüsszelben hazánkat elvágnák az olcsó orosz energiától, megszüntetnék a védett üzemanyagárat és a rezsicsökkentést.

Nem azért harcolunk az orosz energiáért, mert orosz, hanem azért, mert olcsó

– mondta Szijjártó Péter.