Szijjártó Péter: semmivel sem tartozunk az ukránoknak

Szijjártó Péter
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 11. 19:40 / FRISSÍTÉS: 2026. április 11. 19:44
Békemenetországjárás
A Szentháromság téren mondott beszédet Szijjártó Péter.

Budapesten, a Szentháromság téren tartja a Fidesz a kampányzáró eseményét, ami előtt Orbán Viktor, Szijjártó Péter és Lázár János ma országjáráson voltak, és mindenhol nagy örömmel fogadta őket a nagy tömeg.

Szijjártó Péter a kampányzáró eseményen beszédet mondott a Szentháromság téren. Elmondta, hogy a vasárnapi választás tétje, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból. Brüsszelben a háborúval együtt húznák be az ukránokat az EU-ba, de ezt a Fidesz nem hagyja, ehhez a háborúhoz a magyaroknak semmi közük sincs – semmivel sem tartozunk az ukránoknak.

Brüsszelben hazánkat elvágnák az olcsó orosz energiától, megszüntetnék a védett üzemanyagárat és a rezsicsökkentést.

Nem azért harcolunk az orosz energiáért, mert orosz, hanem azért, mert olcsó

– mondta Szijjártó Péter.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
