Washington: Brüsszel beleavatkozik a magyarországi választásokba

A Ripost írja, hogy az Amerikai Egyesült Államok több kongresszusi tagja is azzal vádolja az Európai Bizottságot, hogy beavatkoznak a magyarországi országgyűlési választásokba. Ennek kapcsán egy kemény hangvételű üzenetet küldtek Washingtonból Ursula von der Leyennek, a Bizottság elnökének, amiben felszólítják, hogy adjon magyarázatot miért finanszíroz az EU kormánykritikus médiaszervezeteket és civil csoportokat, miért gyakorol szabályozási nyomást az online platformokra, és miért folytat jogállamisági eljárásokat Magyarország ellen.
A levelet küldő amerikai politikusok szerint a fent említett brüsszeli tevékenységek együttesen azt a benyomást kelti, hogy Brüsszel nyíltan befolyásolni kívánja az április 12-i választás eredményét.
A levelet Dömötör Csaba fideszes politikus osztotta meg a Facebookon. A képviselő erősnek nevezte, hogy a republikánusok a levélben azt írták, „a bizottság beavatkozásai súlyosan aláássák az uniós intézmények függetlenségébe vetett hitet, valamint a választási eljárásokba vetett közbizalmat”.
Dömötör Csaba közlése szerint a levél aktualitását az adja, hogy az Európai Bizottság pár hete bejelentette: élesítik az úgynevezett gyorsreagálású rendszert, amely alapján a baloldali médiumokhoz köthető tényellenőrök megjelölhetnek bizonyos tartalmakat a közösségi médiában, és korlátozhatják azok elérését.
A bizottság nem válaszolt arra a beadványunkra, amelyben állásfoglalást kértünk: nyilvánosságra fogják-e hozni, mely tartalmakat korlátoztak. A cenzúrában részt vevő szervezetek pontos listáját sem voltak hajlandók nyilvánosságra hozni
– írta. A kongresszusi képviselők levele itt olvasható eredeti nyelven:
