Füst a Keleti pályaudvaron: teljesen leállt az M2-es metró, fontos szakaszon nem közlekednek a szerelvények

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 29. 18:05 / FRISSÍTÉS: 2026. április 29. 18:07
Pótlóbuszok szállítják az utasokat a kimaradó szakaszon.

Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután az M2-es metró Keleti pályaudvari állomásán a peronon lévő szerelvénynél füstöt jeleztek, ezért a szerelvényt és az állomást lezárták.

M2-es metró Fotó: MTI/MTVA (Illusztráció)

A szerelvények átmenetileg nem közlekednek. A fővárosi hivatásos tűzoltók keresik a füstölés forrását, átvizsgálják az alagutat és a szerelvény, illetve annak környékét is - számol be róla a katasztrófavédelem.

M2-es metró leállás: pótlóbuszok közlekednek ezen a szakaszon

A következő járat közlekedése járműhiba miatt az alábbiak szerint módosul: Az M2-es metró az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak - közölte a BKK a közösségi oldalán.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
