Füst a Keleti pályaudvaron: teljesen leállt az M2-es metró, fontos szakaszon nem közlekednek a szerelvények

Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután az M2-es metró Keleti pályaudvari állomásán a peronon lévő szerelvénynél füstöt jeleztek, ezért a szerelvényt és az állomást lezárták.

A szerelvények átmenetileg nem közlekednek. A fővárosi hivatásos tűzoltók keresik a füstölés forrását, átvizsgálják az alagutat és a szerelvény, illetve annak környékét is - számol be róla a katasztrófavédelem.

M2-es metró leállás: pótlóbuszok közlekednek ezen a szakaszon

A következő járat közlekedése járműhiba miatt az alábbiak szerint módosul: Az M2-es metró az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak - közölte a BKK a közösségi oldalán.