Micsoda ajándék! Gulácsi és Orbán meseszép autócsodával gazdagodott

Az RB Leipzig az utóbbi hetekben megállíthatatlanul menetel a német bajnokságban: egyre biztosabb, hogy a klub egy év kihagyás után jövőre visszatér a Bajnokok Ligájába. Gulácsi Péternek és Orbán Willinek a pályán kívül is van oka az elégedettségre, hiszen egy friss együttműködésnek köszönhetően nem akármilyen ajándékban részesültek.

Az RB Leipzig, Gulácsi Péter és Orbán Willi csapata harmadik helyen áll a német élvonalban Fotó: Inaki Esnaola

A lipcsei játékosok – köztük a két magyar légiós – lenyűgöző autókkal gazdagodnak: egy-egy MINI Countryman modellt vehetnek át hamarosan. Az együttműködés keretében a klub összesen ötven ilyen járművet kap, így gyakorlatilag a keret minden tagja részesülhet belőlük.

Gulácsi Péter megcsodálta új járgányát

A korábbi válogatott hálóőr egy csapattársával együtt testközelből is szemügyre vehette az autókat, amelyeket a klub címere díszít.

A piros vagy ezüst festésben elérhető, SUV kategóriába tartozó járművek piaci értéke hozzávetőlegesen 15 millió forinttól indul.