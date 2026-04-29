Most jött: leállt a Spotify - itt vannak a részletek

A Downdetector adatai szerint a felhasználók problémákat tapasztalnak az online zenei streaming szolgáltatás használata során. A fennakadás április 29-én, röviddel 9 óra után jelentkezett.

Leállt a Spotify Fotó: Anadolu via AFP / AFP

Miért nem működik a Spotify?

Röviddel azután, hogy a Downdetector jelzett egy üzemszünetet, már több mint 2000 bejelentés érkezett a problémákról. Ez a szám 10 órára 3000 fölé emelkedett. A legnagyobb problémák az alkalmazással voltak, ahol a panaszok több mint fele érkezett. Az audio streaming is problémásnak bizonyult, akárcsak a szerverhez való csatlakozás. Nincs időpont arra vonatkozóan, hogy mikor oldják meg a problémákat - írja az AOL.com.