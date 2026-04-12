Lukács Nikolasz Róka lerántotta a leplet Magyar Péter hazugságairól: 49 bizonyított eset, amikor nem mondott igazat

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 12. 16:23 / FRISSÍTÉS: 2026. április 12. 16:41
Az MMA-harcos is megjárta már a szavazófülkét. Lukács Nikolasz Róka a biztos választásra szavazott, azaz a Fideszre, aminek az egyik oka az, hogy a Tisza Párt elnöke folyamatos önellentmondásba keveredik. Erről pedig már született egy weboldal is...
Fontos üzenetet küldött a követőinek a népszerű MMA-harcos. Lukács Nikolasz Róka már volt szavazni, és arra biztat mindenkit, hogy éljen a szavazati jogával. Ezen felül egy új weboldalra is felhívta a figyelmet, ami segíthet döntést hozni azoknak, akik még nem adták le a szavazatukat.

Lukács Nikolasz Róka a Fideszre szavazott (Fotó: Markovics Gábor)

Lukács Nikolasz Róka Magyar Péter hazugságaira hívja fel a figyelmet

A fiatal sportolónak is feltűnt, hogy a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter sokszor kerül önellentmondásba, de az is sokszor előfordult, hogy az Európai vezetők mondatait tagadta le. Egy weboldal összegyűjtötte Magyar Péter számos olyan állítását, amelyek nem a valóságot tükrözik, és ezeket bizonyítékokkal is alátámasztották. Róka most ezt a weboldalt ajánlotta a követői figyelmébe.

„Eljött a nagy nap. Dél múlt, és már a részvételi adatok rekordokat döntenek. Én is megjártam már a szavazófülkét, remélem te is. Kicsit olyan volt, mint egy ilyen iskola beiratkozás, hogy semmi extra, de meghatározod vele a jövődet. Logikusan, érzelmek nélkül, előrelátóan kell dönteni. A napokban megjelent egy új weboldal, ajánlom figyelmedbe: brusszelszolgaja.hu. 49 bizonyított hazugságot mutatnak Magyar Péterről. Például, amit már hallottunk, hogy hazudott a háborúról, pedig...”

Így is az lesz. G*ci nagy háború lesz

– vágta be a videójába Magyar Péter nemrég kiszivárgott beismerő vallomását.

Lukács Nikolasz Róka Orbán Viktorra és a Fideszre szavazott

A weboldalon azonban további hamis állítások is fellelhetőek.

„Azt is hazudta, hogy nem engednek be migránsokat, mégis megszavazták. Hazudott Ukrajna támogatásáról is, de azt is megszavazták, hogy lehet küldeni a pénzt” – hozott fel néhány példát Róka, majd hozzátette:

„Kötelességünk szavazni, de most nem is pártok között dől el minden, hanem aközött, hogy kiszámítható országban akarsz élni, vagy egy bizonytalan kísérlet részese leszel. Én a biztosan választottam, és a Fideszre szavaztam. A választás után pedig megy tovább az élet, holnap ugyanúgy menni kell dolgozni, csak nem mindegy, hogy mennyiben kerül az út, ha tankolni is akarsz, és az sem mindegy, hogyan tervezed a jövődet: biztonságos országban akarsz élni, kellenek-e a támogatások. Például a 3%-os hitel a lakásvásárláshoz, vagy hogy fiatalként 15%-kal kevesebbet vagy többet akarsz keresni. Ha marad a Fidesz, akkor többet keresel. Nekem is megy tovább az élet, folytatom az utamat. Dönts okosan, és ne most kísérletezz. Irány a szavazófülke!”

 

